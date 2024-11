Sikorski we wtorek podczas konferencji prasowej był pytany o polską politykę wobec migrantów wykorzystywanych m.in. przez reżim białoruski do nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Sikorski uderza w PiS

Minister w odpowiedzi przypomniał, że niedawno premier Donald Tusk przedstawił strategię migracyjną Polski. Coś, czego poprzedni rząd przez osiem lat z siebie nie wydusił - zaznaczył szef MSZ.

Jak podkreślił "powinno być odnotowane, bo spotkało się z żywą dyskusją - my nie będziemy dehumanizować uchodźców". My nie będziemy mówili, że uchodźcy są nośnikami ameb i pierwotniaków - dodał szef MSZ.

Natomiast polska granica, która jest granicą strefy Schengen, Unii Europejskiej i NATO, musi być pod kontrolą i dlatego dosłownie w tych dniach, a już na pewno do końca roku skończone będzie wzmocnienie fizycznej bariery na granicy polsko-białoruskiej - poinformował Sikorski.

Dodał, że dzięki temu "nareszcie nie będzie można lewarkiem rozwalić płotu". W związku z tym już odnotowujemy spadek liczby prób przekroczenia granicy - zaznaczył szef MSZ.

Prawo do azylu

Jak oznajmił premier Tusk przygotowujemy też ustawę, która da rządowi prawo do czasowego i terytorialnie ograniczonego prawa do zawieszania, nie prawa do azylu, tylko prawa do złożenia podania o azyl po polskiej stronie granicy. Prawo do azylu nadal będzie, bo będzie można złożyć podanie w polskim konsulacie w Mińsku, czy w Moskwie - wskazał Sikorski.

Jak dodał, żeby "było humanitarnie, to strażnik graniczny nadal w wyjątkowych wypadkach będzie mógł wpuścić i przyjąć takie podanie o ochronę międzynarodową od grup wrażliwych - kobieta z dzieckiem, osoba torturowana, osoba niepełnosprawna, osoba w zagrożeniu życia". Natomiast dżentelmeni z syryjskich więzień, których Rosja ściąga do siebie i próbuje nam przepchać przez granicę będą zawracani tam skąd przyszli - podkreślił Sikorski.

Strategia migracyjna przyjęta przez rząd

15 października br. rząd przyjął zapowiadaną przez premiera Donalda Tuska strategię migracyjną - dokument "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". Zatwierdzony dokument zawiera propozycję zmiany procedur, tak, aby nie mogły być one wykorzystywane w działaniach hybrydowych, a jednocześnie uwzględniały humanitarny wymiar sytuacji na polskich granicach.