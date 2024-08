Od kilku lat okazujecie ogromną samarytańską pomoc i zrozumienie wojennym uchodźcom z Ukrainy. Bądźcie nadal gościnni wobec tych, którzy stracili wszystko i przybywają do was, licząc na wasze miłosierdzie i braterską pomoc- powiedział papież, zwracając się do Polaków podczas spotkania na placu Świętego Piotra.

Odłożenie zwykłej katechezy na bok

Niech wspiera was w tym Święta Rodzina z Nazaretu, która również w chwili zagrożenia szukała schronienia w obcym kraju. Niech Bóg was błogosławi - dodał Franciszek.

Na początku audiencji wyjaśnił, że postanowił odłożyć zwykłą katechezę i poświęcić ją migrantom, którzy "również w tej chwili przemierzają morza i pustynie, szukając pokoju i bezpieczeństwa".

Apel o mądre zarządzanie migracjami

Wszyscy możemy zgodzić się co do jednego: na tych morzach i na tych pustyniach nie powinno być dzisiaj migrantów. Ale nie osiągniemy tego rezultatu poprzez bardziej restrykcyjne prawo, militaryzację granic ani poprzez odpychanie ich - oświadczył papież.

Jak podkreślił, "osiągniemy to natomiast poprzez poszerzenie bezpiecznych i legalnych dróg dostępu dla migrantów, poprzez ułatwienie udzielania schronienia osobom uciekającym przed wojną, przemocą, prześladowaniami i różnymi kataklizmami".

Osiągniemy to - dodał - ułatwiając w każdy sposób globalne zarządzanie migracjami, oparte na sprawiedliwości, braterstwie i solidarności, a także łącząc siły, by zwalczać handel ludźmi i powstrzymać przestępców - przemytników bezlitośnie wykorzystujących nędzę innych.

Franciszek wyraził uznanie dla "wysiłków wielu dobrych samarytan, którzy starają się ratować i ocalić rannych i porzuconych na szlakach rozpaczliwej nadziei na pięciu kontynentach". Ci odważni mężczyźni i kobiety są znakiem człowieczeństwa, które nie daje się zarazić przez złą mentalność obojętności i odrzucenia - dodał.

Zaapelował: Zjednoczmy nasze serca i siły, aby morza i pustynie nie były cmentarzami, lecz przestrzeniami, na których Bóg może otworzyć drogi wolności i braterstwa.

Modlitwa o pokój na świecie

Papież modlił się też o pokój w Ukrainie, na terytoriach palestyńskich, w Izraelu i innych krajach, gdzie trwają wojny.