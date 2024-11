O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło śledczych małopolskie kuratorium oświaty. Podkreślam, to jest podejrzenie, a nie stwierdzenie. Czy doszło do przestępstwa, to będzie sprawdzał prokurator. W tamtym tygodniu wpłynęło do prokuratury takie zawiadomienie przygotowane na podstawie dokumentów finansowych – powiedziała małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.

Dokumentacja dotycząca ewentualnego popełnienia przestępstwa pochodzi z lat 2019-2023. W tym czasie mogło dojść do 30 zdarzeń polegających na niewłaściwym wykorzystaniu samochodu służbowego przez byłą kurator. Chodzi o wyjazdy bez delegacji, na które zgodę powinien dać wojewoda. O nieprawidłowościach mogłyby, zdaniem pracowników kuratorium, świadczyć rozbieżności w zapisach na fakturach i w karcie kierowcy, np. w karcie kierowcy wpisana jest jazda po województwie, a faktura jest spoza niego.

Zdaniem obecnej małopolskiej kurator oświaty mogło dojść do niewłaściwego wydania pieniędzy publicznych. To nie są kilometrówki europosła z PiS Ryszarda Czarneckiego, które miały służyć zarabianiu pieniędzy. To raczej traktowanie służbowego auta jak taksówki, którą można się rozbijać po całej Polsce - powiedziała "Wyborczej" kurator Gabriela Olszowska.

Barbara Nowak: Nie komentuję wynurzeń tej pani

Barbara Nowak, odnosząc się do sprawy, poinformowała, że nie zna zarzutów. Jeśli są jakieś formułowane przez panią, dziś sprawującą funkcję kuratora oświaty, to dla mnie sprawa kuriozalna, bo formułuje je osoba ukarana wyrokiem dyscyplinarnym za ujawnienie danych wrażliwych chorego dziecka. Sąd stwierdził prawidłowość orzeczenia tej kary. Dziś ta pani jest kuratorem? Dyrektorem szkoły by być nie mogła. Nie komentuję wynurzeń tej pani – przekazała była małopolska kurator oświaty.

Kim jest Barbara Nowak?

Barbara Nowak pełniła funkcję kurator oświaty w latach 2016-2023. Zasłynęła z kontrowersyjnych działań oraz wypowiedzi. Uniwersytet Jagielloński nazwała "agencją towarzyską", podważała skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem", modliła się o "uzdrowienie gejów". Obecnie jest radną sejmiku małopolskiego z ramienia PiS.

