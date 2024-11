Czym jest prewencja rentowa?

Prewencja rentowa to program realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który ma na celu zapobieganie przechodzeniu osób na rentę inwalidzką. Jest to rodzaj profilaktyki zdrowotnej skierowanej do osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia. Jest to program, w ramach którego pracownicy często przebywający na zwolnieniach lekarskich mogą skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych.

Lekarz prowadzący pacjenta inicjuje proces, składając wniosek o skierowanie na rehabilitację. Wniosek ten, złożony elektronicznie, trafia bezpośrednio do systemu ZUS, gdzie jest analizowany przez lekarza orzecznika, który na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta podejmuje decyzję o skierowaniu na turnus.

Główną formą wsparcia w ramach prewencji rentowej jest rehabilitacja lecznicza. Osoby zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z bezpłatnego turnusu rehabilitacyjnego, podczas którego poddawane są różnym zabiegom mającym na celu poprawę ich stanu zdrowia i przywrócenie zdolności do pracy. Z prewencji rentowej mogą skorzystać osoby, które:

są ubezpieczone w ZUS ,

, pobierają świadczenia (np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne),

(np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne), są zagrożone utratą zdolności do pracy ,

, mają szansę na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Turnus rehabilitacyjny w sanatorium

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje osobom ubezpieczonym możliwość skorzystania z 24-dniowego turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium. W ramach tego świadczenia ZUS pokrywa w całości koszty leczenia, pobytu (w tym zakwaterowania i wyżywienia) oraz dojazdu do ośrodka i z powrotem. Pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie na cały okres pobytu, co umożliwia mu pełne skupienie na procesie rehabilitacji bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Procedura skierowania na turnus jest stosunkowo krótka, dzięki czemu pacjenci mogą rozpocząć kurację już niedługo po złożeniu wniosku.

Jak wynika z informacji opublikowanych w "Fakcie", Zakład Ubezpieczeń Społecznych systematycznie zwiększa nakłady finansowe na działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie przedwczesnemu przechodzeniu na rentę. W bieżącym roku budżet na ten cel został ustalony na poziomie 321 milionów złotych, a prognozy na kolejny rok zakładają dalszy wzrost wydatków do kwoty 415 milionów złotych.

Ile czeka się na wyjazd do sanatorium?

Osoby nieobjęte programem prewencji rentowej muszą czekać znacznie dłużej na rozpoczęcie leczenia sanatoryjnego. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia za styczeń 2024 roku wynika, że najdłużej na wyjazd do uzdrowiska czekają mieszkańcy województwa śląskiego – aż 12 miesięcy. Mieszkańcy województw: lubuskiego, mazowieckiego i małopolskiego muszą czekać o miesiąc krócej, natomiast mieszkańcy województw opolskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego średnio 10 miesięcy. Najkrótszy czas oczekiwania mają mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego (3 miesiące), lubelskiego (4 miesiące) oraz Podlasia (około 6 miesięcy).

