Od początku 2024 roku odnotowano 20-tysięczny spadek liczby dzieci otrzymujących świadczenie 500 plus, co może być związane z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci z Ukrainy. Jednocześnie, do polskich szkół dołączyło 33 tysiące nowych uczniów z Ukrainy.

Obowiązek szkolny i 800 plus

1 września 2024 roku obowiązek edukacji w polskich placówkach oświatowych został rozszerzony na wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje on zarówno obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych. Warunkiem otrzymania świadczeń rodzinnych 500 plus i "Dobry Start" dla dzieci z Ukrainy jest spełnienie powyższego obowiązku. Jedynie uczniowie klas programowo najwyższych szkół ukraińskich mogą kontynuować edukację w formie zdalnej w roku szkolnym 2024/2025.

Wyjątek od zasady

Wyjątkiem od tej zasady są uczniowie ostatnich klas szkół ukraińskich. W roku szkolnym 2024/2025 mają oni możliwość kontynuowania nauki zdalnie w swoim kraju, bez konieczności przenoszenia się do polskiej szkoły. Podczas sejmowej interpelacji wiceminister Mucha poinformowała o zmniejszeniu liczby dzieci pobierających świadczenie 500 plus o 20 tysięcy od początku roku. Związała to z wprowadzeniem obowiązku szkolnego i jego powiązaniem z tym świadczeniem, sugerując, że takie połączenie przyczynia się do lepszej weryfikacji uprawnień do zasiłku.

Jak podkreśliła, najnowsze dane wskazują, że od początku roku szkolnego polskie szkoły przyjęły 33 tysiące nowych uczniów z Ukrainy. Mowa tu o dzieciach, które po raz pierwszy rozpoczęły naukę w naszym systemie edukacyjnym. Warto zaznaczyć, że podawanie dokładnej liczby uczniów ukraińskich jest niezwykle trudne ze względu na dynamiczną sytuację. W 2022 roku liczba ta osiągnęła pułap 200 tysięcy, jednak dotyczyła wyłącznie dzieci, które przybyły do Polski jako uchodźcy po wybuchu wojny.

Będzie likwidacja 800 plus?

Pod koniec października do tematu utrzymania programu 800 plus odniósł się premier Donald Tusk.

Nie dajcie się wmanewrować tym, którzy chcą, nie po raz pierwszy, wmówić Polakom, że jak ja jestem premierem, to znaczy, że coś zabiorę. Ja już lata temu powiedziałem (...), że nic co było dane, nie zostanie odebrane - zapewnił Tusk.

Podkreślił, że w tym czasie świadczenie 500 plus zostało zwiększone do 800 plus i to jego rząd przejął odpowiedzialność za regularne wypłaty tego świadczenia.

Niższe 800 plus

Od początku 2024 roku świadczenie wychowawcze, potocznie nazywane 500 plus, zostało znacząco zwiększone i wynosi obecnie 800 złotych miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. Warto podkreślić, że prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

Jednak, w niektórych przypadkach wysokość wypłacanego świadczenia może ulec zmniejszeniu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dziecko rodzi się lub kończy 18 lat w trakcie miesiąca. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza świadczenie proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje. Dodatkowo, w przypadku sprawowania naprzemiennej opieki nad dzieckiem, każde z rodziców ma prawo do połowicznego świadczenia, czyli 400 złotych miesięcznie.

