Obowiązek uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości komunalnych wiąże się z koniecznością dokonania płatności do ustalonego terminu. W większości polskich gmin, w tym w Poznaniu, termin ten został określony na 15. dzień każdego miesiąca.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wzrost opłat za wywóz śmieci

W całej Polsce obserwujemy tendencję do znacznego zwiększenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzje o podwyżkach podjęły już liczne samorządy, w tym Katowice, gdzie stawki wzrosły o 30 proc., osiągając poziom 35,20 zł miesięcznie od osoby. Równie dotkliwe podwyżki dotknęły mieszkańców Radomia, którzy od października płacą nawet dwukrotnie więcej za wywóz śmieci. W przypadku gospodarstw domowych opłata wzrosła do 78 zł miesięcznie, a w przypadku mieszkań w blokach do 60 zł. Podobne podwyżki zaobserwowano również w innych miastach, takich jak Słupsk, Bielsko-Biała, Wałcz czy Mysłowice, gdzie samorządy zdecydowały się na zwiększenie obciążeń finansowych mieszkańców związanych z gospodarką odpadami.

Reklama

Zwolnienie z opłaty za śmieci dla emerytów

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chociaż to właśnie ta ustawa daje samorządom możliwość udzielania zwolnień z tej opłaty, nie precyzuje ona szczegółowych warunków takich zwolnień ani mechanizmów ich przyznawania. W związku z tym, zasady zwolnień z opłaty za śmieci mogą się znacznie różnić między poszczególnymi gminami.

Samorządy mają dużą swobodę w kształtowaniu własnych programów wsparcia. Dobrym przykładem jest "Warszawska Pomoc Osłonowa", skierowana do osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza określonego progu. W ramach tego programu można otrzymać zasiłek celowy, który pokrywa co najmniej połowę kosztów związanych z wywozem odpadów.

Program "Warszawska Pomoc Osłonowa" skierowany jest przede wszystkim do seniorów żyjących samotnie, których emerytury są najniższe. Osoby te mogą liczyć na częściowe zwolnienie z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Należy jednak podkreślić, że zakres i warunki takich ulg różnią się w zależności od gminy. Przykładowo, w Katowicach posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z 20-procentowej zniżki na opłaty za śmieci, natomiast w Gdyni zwolnienia dotyczą m.in. właścicieli domów jednorodzinnych posiadających kompostowniki.

Zwolnienie z opłat za śmieci

Program "Warszawska Pomoc Osłonowa" jest skierowany przede wszystkim do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej, takich jak: seniorzy powyżej 65. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe oraz ci, których dochody są zbyt niskie, aby pokryć podstawowe potrzeby, w tym opłaty za mieszkanie.

Szeroki zakres uprawnień samorządów w kwestii udzielania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwala na stosowanie nawet całkowitego zwolnienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o obowiązujących w danej gminie regulacjach, należy skontaktować się z urzędem gminy lub odwiedzić jego stronę internetową.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium