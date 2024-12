Zatrzymano siedem osób podejrzanych o kierowanie i uczestnictwo w zorganizowanejgrupieprzestępczej, przemyt oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Śledczy ustalili, że gang zajmował się uprawą marihuany w Hiszpanii oraz jej przemytem do Polski. Dodatkowo, członkowie grupy handlowali amfetaminą i kokainą. Szacuje się, że przemycili oni do Polski nawet 800 kilogramów marihuany.

Reklama

Zatrzymani trafili do aresztu

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili szereg operacyjnych działań, które doprowadziły do zatrzymania pięciu osób i zabezpieczenia znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani trafili do prokuratury, a następnie do aresztu.

Zabezpieczono majątek wart ponad 1,8 mln zł

Aby skutecznie zlikwidować źródła finansowania przestępczej działalności, śledczy zabezpieczyli majątek podejrzanych na kwotę ponad 1,8 mln złotych. Obejmowało to gotówkę, samochody oraz nieruchomości.

Reklama

Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu i wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec czterech osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.