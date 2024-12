Mak - ostrzeżenie GIS

Nasiona maku pochodzą z maku lekarskiego (Papaver somniferum L.), rośliny zawierającej naturalne alkaloidy opium. Choć same nasiona nie mają tych substancji, mogą zostać nimi zanieczyszczone podczas zbioru lub przechowywania. Dlatego przepisy żywnościowe określają limity alkaloidów w maku – znacznie niższe dla produktów przeznaczonych do użytku domowego niż dla przetwórstwa przemysłowego.

Wybór maku – na co zwrócić uwagę?

Podczas świątecznych zakupów, zwłaszcza na bazarach czy w supermarketach, należy pamiętać o kilku zasadach.GIS przypomina, że mak, który trafi na domowy stół, powinien spełniać konkretne wymogi. Kupuj tylko mak przeznaczony dla indywidualnych konsumentów. Wybieraj produkty od sprawdzonych sprzedawców. Upewnij się, że mak jest zapakowany w szczelne, oryginalne opakowania jednostkowe, z czytelną etykietą zawierającą nazwę produktu, datę trwałości i kraj pochodzenia. Jeśli mak sprzedawany jest luzem, np. w workach, poproś sprzedawcę o dokumenty potwierdzające jego pochodzenie i przeznaczenie.

Czego unikać kupując mak na święta?

Mak przemysłowy, przeznaczony do przetwórstwa spożywczego, nie nadaje się do użytku domowego. Jego użycie w kuchni może prowadzić do niepożądanych skutków zdrowotnych. Dlatego warto dokładnie sprawdzać, co kupujemy, i unikać niesprawdzonych źródeł..