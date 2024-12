Stolice takie jak Londyn czy Paryż już wcześniej zmagały się z plagą tych owadów. Teraz problem ten dotknął Polskę, a zwłaszcza Warszawę.

Alarmująca liczba przypadków pluskiew w Warszawie

Mieszkańcy stolicy coraz częściej zgłaszają obecność pluskiew w swoich domach i instytucjach publicznych. Eksperci wskazują, że tempo rozprzestrzeniania się owadów jest zatrważające, a sytuacja, choć szczególnie dotkliwa obecnie, ma swoje źródło już kilka lat temu.

Remigiusz Barczyński, biolog terenowy, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że "Warszawa jest najbardziej zapluskwionym miastem w Polsce". Zresztą jak większość stolic europejskich. Problem zaczął się tak naprawdę w 2012 roku, kiedy organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wraz z Ukrainą. Wówczas do Polski przyjechało mnóstwo ludzi z całego świata. Stadiony, mecze, hotele, środki komunikacji miejskiej - mówił Barczyński. Zaznaczył też, że te pajęczaki rozmnażają się niezwykle szybko – samica składa nawet 500 jaj.

Niebezpieczne owady – pluskwy

Pluskwy to owady pasożytnicze, które żywią się krwią człowieka i zwierząt stałocieplnych. Można je spotkać nie tylko w domach, ale także w hotelach, pociągach czy pensjonatach. Szczególnie upodobały sobie łóżka, tapicerowane meble i zasłony. Ich obecność zdradza specyficzny malinowy zapach oraz swędzące ugryzienia na ciele.

Charakterystyka i tryb życia

Pluskwy mają czerwono-brązowe, spłaszczone ciało, które po spożyciu posiłku ulega wydłużeniu. Nie posiadają skrzydeł, ale dzięki swojej wytrzymałości mogą przetrwać nawet kilka miesięcy w stanie hibernacji, gdy zabraknie im żywiciela. Dorosłe osobniki żywią się co kilka dni, a ich ulubionymi siedliskami są materace, meble i odzież.

Jak rozpoznać obecność?

Oprócz ugryzień, oznaką bytowania pluskiew mogą być drobne, blade jajka przypominające nasiona maku, a także rdzawe plamy odchodów na pościeli i materacach. W przypadku ich zauważenia zaleca się kontakt z profesjonalistami, ponieważ próby samodzielnego usunięcia mogą tylko pogorszyć problem.

Profilaktyka i ostrożność

Aby uniknąć problemów związanych z pluskwami i karaluchami:

Sprawdzaj dokładnie używane meble przed zakupem.Zatykaj szczeliny w ścianach i regularnie sprzątaj mieszkanie.W przypadku podejrzenia obecności owadów, nie zwlekaj z konsultacją ze specjalistą.

Zakup używanych mebli może być okazją, ale tylko wtedy, gdy upewnimy się, że nie przyniesiemy do domu nieproszonych gości. Czystość i profilaktyka to klucz do zachowania bezpieczeństwa i zdrowia domowników.

