W tym odcinku Dziennika Kryminalnego rozmawiamy z Janem Gołębiowskim. To psycholog kryminalny i biegły sądowy, ale przede wszystkim jeden z czołowych polskich specjalistów w zakresie profilowania nieznanych sprawców przestępstw.

Dziennik Kryminalny. Jan Gołębiowski - profiler kryminalny

Profiler kryminalny, zwłaszcza w warunkach polskich, prawie zawsze jest psychologiem. Jest analitykiem, jest osobą, która wspiera śledztwo. Ja to nazywam "wykrywczy", więc jest to osoba, które bierze udział w wykryciu sprawcy. Od razu też zaznaczam, że jest to praca zespołowa. Troszeczkę z mediów przyzwyczailiśmy się, że profiler w różnych książkach i produkcjach filmowych jest głównym bohaterem. Na pierwszym planie rozwiązuje sprawy samodzielnie, natomiast w rzeczywistości ma swój zakres obowiązków - tłumaczy Jan Gołębiowski.

Dziennik Kryminalny. Największy mit pracy profilera kryminalnego

Okazuje się, że profiler kryminalny, choć we wspomnianych filmach i serialach pojawia się na miejscu przestępstwa i dokonuje dokładnych oględzin miejsca zbrodni, w rzeczywistości prawie w ogóle tego nie robi. To największy mit pracy profilera - stwierdza Gołębiowski. Na 20 lat mojej pracy byłem dwa razy- mówi. Dlaczego tak? O tym mówi właśnie w tym odcinku Dziennika Kryminalnego.

Gdy zawód profilera kryminalnego rodził się w Polsce, nie był zbyt mile widziany i odbierany przez tych, którzy pracowali przy śledztwach. Na początku mojej pracy, jakieś 20 lat temu, to mieliśmy z kolegą takie przezwisko "mąciwody". Zadawaliśmy bardzo dużo pytań jako psychologowie. Szukaliśmy zawsze jakiegoś drugiego dnia, jakiegoś tła - wspomina Gołębiowski w Dzienniku Kryminalnym.

Dziennik Kryminalny. Profiler kryminalny jak jasnowidz?

Przyznaje, że często profilerzy kryminalni byli porównywani do jasnowidzów. Kiedyś byliśmy postrzegani na równi, a nawet krok za, bo jasnowidz był osobą bardziej rozpoznawalną. To jest jasnowidz, a ten profiler to nie wiadomo. Jeszcze jak zaczynałem, to niektóre niektórzy wymawiali profajler. Tak z angielska, więc to jeszcze dodatkowo dziwnie brzmiało - opowiada Gołębiowski.

Dziennik Kryminalny. Tajemnice zawodu profilera kryminalnego

Jak dokładnie wygląda praca profilera kryminalnego? Jak tworzy się portret psychologiczny sprawcy przestępstwa? Dlaczego profilerzy kryminalni pracują w parach? Czy seryjni mordercy działają według pewnego schematu? Z jakiej nietypowej wiedzy korzysta się czasem podczas pracy nad rozwiązaniem kryminalnej zagadki? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku Dziennika Kryminalnego.