Gościem tego odcinka "Dziennika Kryminalnego" jest Marcin Faliński. Od 1993 roku był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, a od 1996 oficerem Zarządu Wywiadu. W roku 1997 roku ukończył kurs oficerski w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu.

Dziennik Kryminalny. Skradziony obraz Rafaela Santi

Od 2002 roku oficer Agencji Wywiadu. Kilka lat temu przeszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika. Wątki dotyczące poszukiwania dzieł sztuki przeniósł na karty powieści, które napisał wraz z dziennikarzem Markiem Kozubalem.

W pierwszej powieści "Operacja Rafael" wykorzystał swoje doświadczenia zawodowe, kiedy zajmował się poszukiwaniami obrazu Rafaela Santi "Portret młodzieńca". Dzieło to należało do kolekcji Czartoryskich, a w 1939 zostało zrabowane przez Niemców wywieziony razem z innymi dziełami sztuki z tej kolekcji do Rzeszy.

Dziennik Kryminalny. "Sprawa była bardzo delikatna"

Za czasów mojej pracy w Agenci Wywiadu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przysłało informację, że obraz znajduje się w Irackim Kurdystanie, prawdopodobnie był w posiadaniu kogoś z tajnych służb. Nieoficjalna informacja pochodziła z jednego z krajów Zatoki Perskiej. Sprawa była bardzo delikatna, a ja dostałem zadanie przyjrzenia się jej - mówi Faliński.

Dziennik Kryminalny. Tak odzyskuje się zagrabione dzieła sztuki

Czasami zagrabione dzieła sztuki odzyskuje się metodami operacyjnymi - są właściciele, którzy nigdy nie oddaliby dobrowolnie wartościowego dzieła sztuki, zwłaszcza jeśli sami wcześniej zapłacili za nie grube pieniądze - wyjaśnia.

Jak poszukuje się zagrabionych dzieł sztuki? Z którym z państw pracuje się najlepiej w kontekście odzyskiwania tych odnalezionych a z którym najgorzej? Czy w czasach PRL dochodziło do spektakularnych kradzieży? Czy istniała specjalna komórka, która zajmowałaby się szukaniem zagrabionych dzieł sztuki? Tego dowiecie się z tego odcinka "Dziennika Kryminalnego".