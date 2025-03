Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Rudzienicach

W piątek na przejeździe kolejowym w Rudzienicach (powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Mitsubishi wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg, co skończyło się śmiercią kierowcy i pasażerki pojazdu. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, w pobliżu drogi krajowej nr 16.

Jak doszło do wypadku?

Według wstępnych ustaleń policji kierowca Mitsubishi nie zatrzymał się przed przejazdem i wjechał na tory, nie ustępując pierwszeństwa pociągowi. Pociąg Polregio relacji Olsztyn Główny – Iława Główna uderzył w auto, zabijając na miejscu kierowcę i pasażerkę. Żaden z 15 pasażerów pociągu ani członkowie obsługi nie doznali obrażeń.

Wstrzymany ruch pociągów

Po tragedii ruch kolejowy na trasie Iława–Olsztyn został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Komisja PKP PLK, która bada przyczyny wypadku i ocenia szkody. Na miejscu pracują służby. Komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia oraz szkody nim spowodowane – przekazał Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Informacje o zmianach w ruchu pociągów są podawane na stacjach oraz w serwisie www.portalpasazera.pl.