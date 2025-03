Czy Wielki Piątek 2025 jest dniem ustawowo wolnym od pracy?

W Polsce Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mimo że w wielu krajach europejskich – jak Niemcy, Norwegia czy Szwecja – to właśnie wtedy obowiązuje zakaz handlu i zatrzymuje się większość instytucji publicznych. U nas jednak piątek przed Wielkanocą nadal traktowany jest jako zwykły dzień roboczy.

Czy są wyjątki? Tak! Oto kto może mieć wolne

Choć większość pracowników musi 18 kwietnia stawić się do pracy, niektórzy mogą liczyć na wyjątki. Wiele szkół, uczelni oraz urzędów skraca godziny pracy w Wielki Piątek, a niektóre placówki decydują się nawet na zamknięcie. Wszystko zależy od wewnętrznych regulacji danej instytucji.

Warto również pamiętać, że pracodawcy mogą udzielić dnia wolnego za przepracowaną sobotę lub nadgodziny. Jeśli masz taką możliwość – warto zaplanować sobie długi weekend już teraz.

Czy będą zmiany w prawie? Co mówią władze?

Temat wprowadzenia dnia wolnego w Wielki Piątek co jakiś czas wraca do debaty publicznej, szczególnie ze strony środowisk religijnych. Na ten moment nie ma żadnej decyzji rządu, która wprowadzałaby zmiany w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy w 2025 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje też żadnych modyfikacji w najbliższym czasie. Oznacza to, że Wielki Piątek 18 kwietnia 2025 roku pozostanie zwykłym dniem pracy.

Wielki Piątek 2025 - czy to dobry moment na urlop?

Dla wielu osób to idealna okazja, aby przedłużyć sobie świąteczny wypoczynek. Wystarczy wziąć urlop na piątek 18 kwietnia, by zyskać aż cztery dni wolnego z rzędu – od piątku do Poniedziałku Wielkanocnego.