Nie ma już ich z nami. Wspominamy tych, którzy odeszli w ostatnich miesiącach [FOTO]

Początek listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to czas zadumy. Wracamy myślami do tych, którzy odeszli. Wiele było tych w ostatnich miesiącach pożegnań w świecie artystów i bliskich widzom osób. Nie sposób wymienić ich wszystkich. To m.in. Jerzy Stuhr, Marzena Kipiel-Sztuka, Bogumiła Wander, Jadwiga Barańska, Elżbieta Zającówna i Tadeusz Woźniak. Zapraszamy, wspominajmy razem. Wybraliśmy znanych Polaków i Polki, których pożegnaliśmy w czasie ostatnich 12 miesięcy.