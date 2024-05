Wings For Life World Run to rywalizacja bez klasycznej linii mety. Finiszem dla uczestników jest samochód, który wyruszy ze startu pół godziny za zawodnikami. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans. W niedzielę w Poznaniu zawodników ponownie będzie gonił Adam Małysz, który zanim został kierowcą auta pościgowego, sam wziął udział w imprezie i przebiegł 19 kilometrów. Małysz początkowo ruszy z prędkością 14 km/h, ale co pół godziny będzie ona systematycznie rosła.

Całkowity dochód z wpisowego przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Przez 10 lat udało się zebrać 43,8 mln euro, a w 10 edycjach wzięło udział ponad 1,2 mln osób.

Wings for Life World Run to impreza o charakterze międzynarodowym, a stolica Wielkopolski jest jedną z siedmiu lokalizacji w Europie. Zawodnicy punktualnie o godz. 13 (czasu środkowoeuropejskiego) rozpoczną rywalizację także w Wiedniu, Monachium, Lublanie, Zugu (Szwajcaria), Zadarze (Chorwacja) i Bredzie (Holandia). Poznań gości biegaczy od pierwszej edycji.

Polscy organizatorzy przygotowali osiem tysięcy pakietów, które w listopadzie ubiegłego roku zostały wyprzedane w dziewięć minut. Tym, którym się nie udało kupić biletu na start w stolicy Wielkopolski, z pomocą przyszły nowoczesne technologie. Od kilku lat kilkanaście tysięcy biegaczy ucieka przed Małyszem wirtualnie za pomocą aplikacji mobilnej.

Miasteczko biegowe Wings for Life World Run zlokalizowane jest na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wejście możliwe jest bramą wschodnią MTP. Od godz. 11.00 będzie można śledzić transmisję biegu na dużym ekranie - komentować będzie dyrektor sportowy Paweł Januszewski, a muzyczne wsparcie zapewni DJ. Obecność na terenie MTP to również okazja, by spotkać ambasadorów inicjatywy.

Poznań. Bieg Wings for Life World Run i utrudnienia w ruchu

Organizatorzy wskazali, że w związku z biegiem czasowo zostanie wstrzymany ruch kołowy na ulicach Poznania i okolic. Utrudnienia mogą pojawić się już od 11.00, a całkowite zamknięcia ruchu rozpoczną się ok. godz. 12.00 i zakończą na terenie miasta ok. 14.30.

Ulice w Poznaniu, po których przemieszcza się bieg to: Roosevelta, Most Dworcowy, Matyi, Królowej Jadwigi, Rondo Rataje, Zamenhofa, Rondo Starołęka, Hetmańska, Grochowska, Grunwaldzka, Cmentarna, Złotowska, Skórzewska, Bukowska (DW307).

Organizatorzy poinformowali, że sugerowane trasy dojazdu do centrum miasta to: od wschodu - ul. Krzywoustego i ul. Warszawska (utrudnienia na ul. Królowej Jadwigi od 11.00 do 14.00), od południa - ul. Dolna Wilda (utrudnienia na ul. Hetmańskiej i Grochowskiej od 11.00 do 15.30), od zachodu - ul. Dąbrowskiego (utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej i ul. Złotowskiej od 12.00 do 15.30), od północy - ul. Obornicka, ul. Gdyńska (utrudnienia na ul. Roosevelta i ul. Królowej Jadwigi od 11.00 do 14.00 oraz ul. Hetmańskiej od 11.00 do 15.30).

Poza miastem utrudnienia w ruchu rozpoczną się ok. godz. 12.00 a zakończą ok. 17.00. Miejscowości, przez które lub obok których przebiega trasa biegu to: Wysogotowo, Batorowo, Lusowo, Tarnowo Podgórne (ul. Sowia), Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny, Ceradz Dolny, Grzebienisko, Wierzeja, Wilkowo, Grodziszczko, Brzoza, Niepruszewo, Drwęsa, Więckowice, Sierosław, Zakrzewo.

W trakcie trwania biegu dla kierowców zorganizowane zostaną tzw. „śluzy” umożliwiające przejazd w poprzek trasy.

Szczegółowe informacje na temat utrudnień w ruchu można uzyskać na stronie internetowej wydarzenia, a także za pośrednictwem specjalnej infolinii - 663 00 00 59. W niedzielę infolinia będzie czynna do godz. 17.00.