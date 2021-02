Ocieplenie na walentynki? Wszystko na to wskazuje, także prognozy synoptyków. W weekend temperatury w Polsce wzrosną o kilka stopni względem tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Chłód utrzyma się na południu i krańcach wschodnich. "Warunki do jazdy na nartach nie będą najgorsze, choć będzie wiało i sypało śniegiem, więc warto zabrać gogle i dobrze się ubrać" – mówi synoptyk IMGW Mateusz Barczyk

