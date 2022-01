Temperatura wyniesie od -2 stopni C. na południu do 3 stopni C. na północnym zachodzie. Od rana spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu - przekazała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk. Dodała, że porywy wiatru osiągną do 85-90 km/h i miejscami będą powodować zawieje oraz zamiecie śnieżne.

W ciągu dnia wiatr osłabnie, a temperatura wzrośnie. - Prognozowane są 3 stopnie Celsjusza w centrum, 5 st. na wschodzie - powiedziała synoptyk.

Wieczorem na przeważającym obszarze kraju temperatura nie powinna przekroczyć 0 stopnia Celsjusza.

Będzie od -5 stopni na południu do około zera na zachodzie i nad morzem, a na Podhalu możliwe jest - 11 stopni. W wielu miejscach możliwe będzie oblodzenie - prognozuje IMGW.

Załamanie pogody

W sobotę kolejne załamanie pogody sprowadzi nam następny głęboki niż Nadia z systemem frontów, którego ośrodek znajdzie się nad Skandynawią. W nocy z soboty na niedzielę w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć 100 km/h, a w Sudetach nawet 140 km/h.