Coraz więcej z nas korzysta z pomocy terapeutycznej. To oczywiście dobra wiadomość - pomagamy sobie, dbamy o zdrowie psychiczne. Ale czy tak naprawdę każdy potrzebuje terapii? Czy pomoc terapeutyczna zawsze pomaga? Kiedy może zaszkodzić? Czy kultura terapeutyczna stałą się nowym, modnym sposobem wyrażania siebie?

O kulturze terapeutycznej w programie Jest Temat Piotr Nowak rozmawiał z Kamilem Fejferem - pisarzem, publicystą, obserwatorem zjawisk społecznych.

Terapia jako botoks dla duszy

Obaj rozmówcy zgodzili się, że terapia stała się czymś więcej niż sposobem rozumienia świata, teraz jest teraz także ideologią. Klasa wyższa i średnia mówią językiem terapii. Kultura terapii staje się nową tożsamością i sposobem wyjaśniania świata przez klasę średnią. Mamy do czynienia z kulturą terapii, jest ona czymś w rodzaju medycyny estetycznej - powiedział Kamil Fejfer.

Moim znajomi mówią językiem z terapii, co znacznie usztywnia komunikację- dodał Piotr Nowak. Podkreśli, że nie są przeciwnikami terapii i dobrze jest, że ludzie korzystają z tej formy pomocy.

Problem polega jednak na tym, że ludzie, którzy byli na terapii zaczynają rozmawiać jak roboty. Kiedyś powiedziałem swojej znajomej, że jestem przeciążony pracą, ona odpowiedziała: "co mogę dla ciebie zrobić? Czy czegoś potrzebujesz? Nie miałem wrażenia. że odpowiada mi człowiek tylko że tam po drugiej stronie jest algorytm - mówił Kamil Fejfer.

Dodał, że kiedy słyszy, że "naruszasz moje granice", "wykorzystujesz moje zasoby" to ma wrażenie że rozmawia z robotem.

Jaki rodzaj terapii najlepszy?

Nowak i Fajfer zastanawiali się, jaka terapia jest lepsza: psychodynamiczna czy behawioralna?

Nowak podkreślił znaczenie terapii lacanowskiej, która skupia się na wewnętrznych napięciach, traumach narosłych w czasach dzieciństwa, wynikających z relacji z rodzicami. Fajfer chwalił terapię behawioralną. Uważam, że trudno dokładnie określić, jak wydarzenia z przeszłości wypłynęły na nasze zachowania. To domena statystyki, która bardziej działa w przypadku grup, a nie jednostek. Uważam że człowiek jest czarną skrzynką, nie mamy dostępu do przyczyn tego, jak się zachowujemy. Terapia behawioralna rozwiązuje konkretne problem. Zwraca uwagę na to, co źle funkcjonuje w naszym życiu i daje narzędzia, jak sobie z tym radzić - powiedział Kamil Fejfer.

Podkreślił, że w zależności od problemów każda terapia może przynieść inne korzyści.

Każdy powinien przejść terapię?

Nowak i Fejfer mówili także o tym, że terapia, która jest dość kosztowna często nie jest dostępna dla ludzi, którzy jej naprawdę potrzebują. Dla bogatszych stała się natomiast sposobem na życie, do tego stopnia, że niektórzy po terapii uważają że każdy powinien ją przejść.

Problemem jest także to, że brak ścisłych uregulowań prawych prowadzi do tego, że każdy może być terapeutą, co może prowadzić do nadużyć.