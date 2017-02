Robert Mazurek: Ale ty dobry człowiek jesteś, masz litość.

Artur Andrus: Byłem świadkiem jak pewna dziennikarka podeszła w garderobie do Andrzeja Poniedzielskiego. On też miał litość, więc zgodził się chwilę porozmawiać, ale pani dobiła go pytaniem: "Jaki był pański największy sukces w mijającym roku?". Andrzej marzył o tym, by opowiadać o swych sukcesach, więc ze śmiertelnie poważną miną, jakby on miał inną, powiedział: "Proszę pani, ja w sierpniu z sześciu metrów trafiłem ogryzkiem w wiadro".

A twój największy sukces?

To odpowiem poważnie - zaśpiewałem w duecie z Alicją Majewską. Napisałem na jej nową płytę dwie piosenki i jedną wspólnie zaśpiewaliśmy. Gdzież ja bym kiedyś pomyślał, że zaśpiewam z kimś…

…Kto umie śpiewać?

Właśnie! Najgorsze jest chyba jednak nie pytanie o sukces, ale o to, skąd bierze pan pomysły. Zdaje się, że kiedyś Ani Mru Mru odpowiedziało na to w ten sposób, że byli na wakacjach na Węgrzech i tam kupili sobie książeczkę "1000 pomysłów na skecze". Odpowiedzieli, a biedny dziennikarz puścił taką odpowiedź bez komentarza. Zawsze trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, bo wyjdzie tak jak z Marysią Czubaszek. Dawno temu, w czasach faksów wysłała swój felieton do jednej z gazet i na końcu - już odręcznie - dopisała: "A kiedy wreszcie będą pieniądze? Całuję, Marysia". Nie muszę ci chyba dodawać, że felieton poszedł razem z tym dopiskiem.

>>>CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W JUTRZEJSZYM WYDANIU "MAGAZYNU" DGP>>>