Zmiany w L4

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna", która podaje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pracuje nad realizacją zapisu umowy koalicyjnej, by chorobowe pracownika było wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Resort potwierdza to w przesłanym do redakcji stanowisku. Wynika z niego również, że prowadzone są prace, których celem są zmiany w kontroli zwolnień od pracy.

DGP podaje, że wszystko wskazuje na to, że nowe regulacje mają ograniczyć liczbę nadużyć w wykorzystywaniu zwolnień chorobowych. Płacenie przez ZUS za L4 od pierwszego dnia oznacza bowiem większe obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), który już obecnie jest deficytowy, a także wiąże się m.in. z ryzykiem wzrostu nieuzasadnionej absencji chorobowej czy powstania zjawiska wypychania pracowników na zwolnienia lekarskie, aby zoptymalizować koszty działalności.

Reklama

Ze względu na sytuację FUS już teraz zresztą rośnie zarówno liczba kontroli, jak i kwestionowanych e-ZLA. W pierwszym kwartale 2024 r. łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosła prawie 58 mln zł.

Reklama

Jakie uprawnienia mają kontrolujący i kontrolowany?

DGP nieoficjalnie informuje, że zmiany w przepisach wykonawczych mają polegać też na rozbudowaniu regulacji w tym kierunku, aby wyraźnie wynikało z nich, jakie uprawnienia w trakcie kontroli ma kontrolujący, a jakie ma kontrolowany.

Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiała DGP, uaktualnienie i unowocześnienie przepisów dotyczących kontrolowania L4 to słuszna inicjatywa.

– Należy w nim rozpisać również to, jakie uprawnienia kontrolne ma pracodawca – przy czym powinny być one ograniczone w porównaniu z ZUS – oraz jaka jest jego pozycja zarówno względem pracownika, jak i względem zakładu – powiedział DGP dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej na temat planowanych zmian w L4 przeczytasz w artykule pod tytułem "ZUS zapłaci za całe L4, ale będą też zmiany w kontrolowaniu" autorstwa Karoliny Topolskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej >>>