Miszustin, niepozorny technokrata, który przeprowadził rosyjską gospodarkę przez burzę zachodnich sankcji i innych wyzwań wojennych, podpisał swoją rezygnację i rozwiązał gabinet - zgodnie z wymogami rosyjskiej konstytucji - po tym, jak Putin został zaprzysiężony we wtorek na piątą kadencję.

Niższa izba rosyjskiej Dumy Państwowej zagłosowała 375 do 0 za jego powrotem do roli premiera. Jedynym "sygnałem sprzeciwu" było 57 członków partii komunistycznej, którzy wstrzymali się od głosu.

Przemówienie, ale bez odniesień

W przemówieniu do ustawodawców Miszustin unikał bezpośredniego odniesienia się do inwazji Rosji na Ukrainę, mówiąc tylko o "świadczeniach socjalnych i sprzęcie wojskowym dla naszych chłopaków". Po głosowaniu chwalił decyzję deputowanych, mówiąc, że "mimo różnic poglądów w wielu kwestiach", ich decyzja jest także "poparciem dla decyzji Władimira Putina".

Skąd się wziął Miszustuin?

Putin zastąpił byłego premiera Dmitrija Miedwiediewa w 2020 r. mało znanym Miszustinem w ramach szerszego dążenia do ożywienia rosyjskiej gospodarki i zmiany rosyjskiej konstytucji. Uchwalone latem tego roku poprawki do konstytucji pozwolą Putinowi pozostać u władzy do 2036 roku.

Zanim został premierem, Miszustin przez prawie dekadę był szefem Federalnej Służby Podatkowej. W latach 2011-2018 był również członkiem Prezydenckiej Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego.

Oczekuje się, że po mianowaniu nowy szef rządu zaproponuje gabinet ministrów do zatwierdzenia przez Putina i deputowanych. Z doniesień państwowych mediów wynika, że nie planuje się większych przetasowań.