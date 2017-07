Grzegorz Osiecki: Prezes PiS podtrzymał zdanie wobec przyjęcia uchodźców, sugerując, że ewentualne retorsje zmniejszające nam środki unijne mogą oznaczać wystąpienie wobec Niemiec o odszkodowanie za II wojnę światową.

Antoni Dudek: To po raz kolejny pokazanie Niemcom, że mają nie czuć się pewnie, bo możemy im wyciągnąć bilans II wojny światowej, a Francuzom czy Włochom - przeszłość kolonialną. Prezes ma konkretną wizję kontaktów z Zachodem - jest przekonany, że Zachód wyłącznie nas wykorzystuje i trzeba z tym skończyć. To nic nowego, te argumenty były używane już wielokrotnie. Nie są na Zachodzie specjalnie skuteczne, ale one są kierowane do odbiorcy wewnętrznego, mają uspokajać sumienia Polaków. Nie przyjmujemy imigrantów, bo po pierwsze nie odpowiadamy za nich - to Anglicy czy Francuzi byli potęgami kolonialnymi, a pieniądze z UE należą się nam jak psu buda, bo to faktyczna rekompensata za II wojnę światową. Tak interpretuję te słowa. To wróży, że relacje z głównymi państwami UE będą złe i ten kongres nic tu nie zmieni. A jeśli chodzi o imigrantów, przy tej histerii, jaka została rozpętana, prezes PiS może się czuć pewnie. Dziś miażdżąca większość Polaków boi się przyjęcia choćby jednej muzułmańskiej rodziny, bo myśli, że to terroryści. W czasach Kaczyńskiego polityka zagraniczna jest w stu procentach służebna wobec polityki wewnętrznej. W innych krajach się równoważy, a czasami jest prowadzona nawet kosztem krajowej. W Polsce jest ona kompletnie zmarginalizowana.

