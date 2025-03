Francuski prezydent podkreślał, że jego państwo musi być gotowe na scenariusz, w którym Stany Zjednoczone nie będą już po jego stronie. Wyraził jednocześnie nadzieję, że tak się nie stanie. Przekonywał, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest realne.

"Potrzebna jest dalsza pomoc dla Ukrainy"

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, zwracając się do obywateli, że potrzebna jest dalsza pomoc dla Ukrainy w stawianiu oporu, aż Kijów będzie mógł negocjować z Rosją trwały pokój. Ocenił, że droga do pokoju nie może prowadzić poprzez porzucenie Ukrainy. Macron wspomniał o idei rozmieszczenia na Ukrainie sił europejskich, ale zastrzegł, że może to stać się wtedy, gdy zawarty zostanie pokój, i po to, aby go gwarantować.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w środę, że w przyszłym tygodniu w Paryżu odbędzie się spotkanie szefów sztabów państw gotowych gwarantować przyszły pokój na Ukrainie.

"Potrzebne będą większe inwestycje w obronę"

Zwracając się do obywateli, prezydent powiedział, że bezpieczeństwo kraju "stało się bardziej niepewne" w związku z zagrożeniem ze strony Rosji i zmianą stanowiska USA w sprawie wojny na Ukrainie. Wkraczamy w nową erę- ocenił. Macron wskazał, że potrzebne będą większe inwestycje w obronę