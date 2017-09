Spotkanie kierownictwa PiS, w którym wzięli udział m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, a także wicemarszałkowie Sejmu: Ryszard Terlecki (szef klubu PiS) oraz Joachim Brudziński odbyło się w piątek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

- To było nasze wewnętrzne spotkanie. To było prezydium, więc omówiliśmy sprawy aktualne - mówił Mariusz Kamiński dziennikarzom. Jak zaznaczył, nie jest upoważniony, by przedstawiać informacje o wewnętrznych spotkaniach.

Dopytywany o kwestię relacji na linii prezydent - Zjednoczona Prawica odparł, że "jedność obozu Zjednoczonej Prawicy, obozu reforma jest wielką wartością". - Myślę, że wszyscy są zainteresowani tym, aby utrzymać jedność obozu reform. Jestem przekonany, że sprawy idą w dobrym kierunku - dodał.