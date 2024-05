Czym są fake newsy? Fake newsy to celowo spreparowane informacje, mające na celu wprowadzenie odbiorców w błąd. Mogą dotyczyć różnych tematów, od polityki i gospodarki po zdrowie i rozrywkę. Ich celem może być manipulowanie opinią publiczną, sianie zamieszania lub po prostu generowanie tzw. klików.

Reklama

Jak się bronić przed fake newsami?

Istnieje kilka sposobów, aby chronić się przed fake newsami:

Reklama

• Bądź krytyczny wobec informacji, które napotykasz. Nie wierz we wszystko, co przeczytasz lub zobaczysz w internecie. Zawsze sprawdzaj źródło informacji i upewnij się, że jest ono wiarygodne.

• Sprawdzaj datę publikacji. Fake newsy często są stare i nieaktualne. Upewnij się, że czytasz informacje z bieżącego okresu.

• Zwróć uwagę na język. Fake newsy często używają emocjonalnego języka, nadmiernej ilości wykrzykników i dużych liter, aby wzbudzić emocje.

• Poszukaj innych źródeł informacji. Jeśli masz wątpliwości co do prawdziwości newsa, spróbuj znaleźć inne źródła, które potwierdzają lub obalają te doniesienia.

• Uważaj na zdjęcia i filmy. Fake newsy często używają zmanipulowanych zdjęć i filmów, aby wprowadzić odbiorców w błąd.

• Nie udostępniaj niesprawdzonych informacji. Pamiętaj, że udostępniając fake newsy, pomagasz je rozprzestrzeniać.

Reklama

Jak oddzielić prawdę od nieprawdy?

Istnieje kilka narzędzi, które mogą pomóc Ci oddzielić prawdę od nieprawdy:

• Serwisy fact-checkingowe. Istnieje wiele serwisów internetowych, które weryfikują prawdziwość informacji. W Polsce to np. serwid Demagog.

• Wtyczki do przeglądarek. Istnieje wiele wtyczek do przeglądarek, które mogą ostrzegać Cię przed stronami internetowymi znanymi z publikowania fake newsów.

• Grupy w mediach społecznościowych i forach internetowych. Istnieje wiele grup na Facebooku i forach internetowych, gdzie ludzie dyskutują o fake newsach i sprawdzają ich prawdziwość.

Pamiętaj, że walka z fake newsami to wyzwanie, które wymaga zaangażowania. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji i chronić siebie i innych przed manipulacją..