Ponad 200 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" złożyło w Zamościu przysięgę wojskową.

- Dzisiaj wasz wysiłek, wasza determinacja, wasze poświęcenie sprawi, że Polska, Polacy będą mogli żyć bezpieczni - zwrócił się do żołnierzy ochotników Macierewicz. - Żołnierz jest przede wszystkim po to, żeby żył, walczył i zwyciężał. Bywa, że może zginąć, ale przede wszystkim ma odeprzeć wroga, ale przede wszystkim ma sprawić, żeby jego miasta, wsie i rodziny były bezpieczne. To jest wasze zadanie - mówił.

Szef MON podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią polskiej armii. Jak zaznaczył, to formacja szczególna, której dzisiaj przyglądają się wszyscy sojusznicy Polski.

Według Macierewicza celem jest stworzenie takiej armii, która sama będzie zdolna obronić się przed każdym wrogiem. - To nie znaczy, że rezygnujemy ze współdziałania, współpracy naszych sojuszników. Przeciwnie, chcemy także wspomóc naszych sojuszników, zarówno tych na wschodzie, na północy, jak i na południu - powiedział.

- Polska odbudowująca swoją armię, swoją gospodarkę, swoją siłę społeczną dzięki programom sprawiedliwości społecznej, który jest dzisiaj realizowany, ta Polska staje się kamieniem węgielnym Europy Środkowej, a wy macie zagwarantować jej bezpieczeństwo - dodał.