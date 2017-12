Biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego, odnosząc się w liście do czwartkowej debaty sejmowej w sprawie projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, wyrazili swoje rozczarowanie przebiegiem dyskusji. "W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji (...) Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej" - zaznaczyli w liście.

Jednocześnie biskupi wyrazili uznanie dla "inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna oraz Konwentu Seniorów Sejmu w sprawie uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w 2017 roku 500-lecia Reformacji". Dodali jednak, że zwracają się "z prośbą o wycofanie złożonych wniosków". Podziękowali także m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie patronatem honorowym centralnych obchodów Jubileuszu Reformacji i "za udział w uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim.

Podziękowali też Senatowi "za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich" a także sejmikom województw śląskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego za podjęcie jubileuszowych uchwał. List został jednomyślnie przyjęty w piątek, podczas połączonego posiedzenia Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Sejm skierował w czwartek do komisji kultury projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji. Wnioskował o to szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji przedstawiło Prezydium Sejmu. Wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji poparło w głosowaniu 232 posłów, 193 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Pozostałe wnioski nie uzyskały poparcia większości Sejmu.

W projekcie uchwały podkreślono, że "w roku jubileuszu 500-lecia Reformacji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować ruch, który wywarł znaczny wpływ na oblicze religijne i kulturowe Europy, której integralną częścią była i jest Rzeczypospolita". Jak wskazano, ta rocznica jest "znakomitą okazją do wyrażenia szacunku i uznania dla polskich protestantów za ich wkład w rozwój naszego państwa, a w szczególności jego kultury, języka i tradycji". "To także okazja do przypomnienia, że Rzeczypospolita należała do najbardziej tolerancyjnych państw w Europie, łącząc obywateli różnych narodowości, religii i kultury" - podkreślono. "Uwzględniając wkład środowisk protestanckich w rozwój oraz zachowanie niepodległości naszej Ojczyzny, pomni na dokonania naszych przodków, nawiązując do najlepszych tradycji wolności i wzajemnego poszanowania religii, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić jubileusz 500-lecia Reformacji" - głosi projekt.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ok. 70 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteran mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie wpływy Reformacji dotarły wkrótce po ogłoszeniu w 1517 r. tez reformacyjnych przez Marcina Lutra. Diecezja cieszyńska zrzesza ok. 38 tys. wiernych.