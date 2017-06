Według nagrań zamieszczonych na Facebooku, Międlarowi w momencie zatrzymania towarzyszyło dwóch innych mężczyzn.

Międlar miał wziąć udział w sobotę w antymuzułmańskiej demonstracji w Birmingham zorganizowanej przez radykalnie prawicowy ruch Britain First (BF), który zasłynął w przeszłości m.in. planem wprowadzania "chrześcijańskich patroli" w miejscowościach zamieszkanych przez mniejszość muzułmańską.

Oprócz niego w wiecu mieli uczestniczyć m.in. narodowy aktywista Piotr Rybak, który był w przeszłości skazany na trzy miesiące więzienia za spalenie kukły Żyda podczas manifestacji Obozu Radykalno-Narodowego i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, a także Miriam Shaded kontrowersyjna aktywistka i publicystka.

W programie wyborczym BF podkreślono, że członkowie partii są "przeciwko doktrynie i religii islamu (...), która promuje nienawiść, przemoc i nietolerancję" i chcą "ochronić ten kraj politycznie poprawnym multikulturowym szaleństwem Unii Europejskiej".

Pytane w piątek o planowany przyjazd Międlara brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało PAP, że o ile nie komentuje pojedynczych przypadków, to "oczekuje, że osoby przyjeżdzające do Wielkiej Brytanii będą szanowały nasze wspólne wartości".

- Minister Spraw Wewnętrznych ma uprawnienia do zablokowania wjazdu danej osoby, jeśli uważa, że jego lub jej obecność w Wielkiej Brytanii nie służy dobru publicznemu - dodano.

Międlar został zatrzymany w lutym br., kiedy również odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii na lotnisku Londyn Stansted i zmuszono do powrotu do Polski.