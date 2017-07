To jest tragedia - powiedział Nicola Zingaretti w wywiadzie telewizyjnym. Zaznaczył, że poziom wody w głównym zbiorniku w rejonie Wiecznego Miasta, czyli w jeziorze Bracciano, obniżył się do poziomu grożącego katastrofą ekologiczną. Jego zdaniem to, co dzieje się w tym jeziorze, jest niewyobrażalne.

Mamy siedem dni na to, by znaleźć wszystkie możliwości ograniczenia utrudnień dla mieszkańców - oświadczył gubernator regionu, nie wyjaśniając, z jakich danych wywiódł te obliczenia.

Chciałbym zaprosić tu (prezydenta USA) Donalda Trumpa, żeby zrozumiał, co oznacza nierespektowanie porozumień klimatycznych - powiedział Zingaretti, odnosząc się do decyzji amerykańskiego przywódcy o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia na rzecz ochrony klimatu.