Podczas rozmowy Zełenski wyraził wdzięczność wobec Polski za jej nieustającą solidarność z Ukrainą od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji. Szczególne uznanie skierował w stronę Tuska za jego zdecydowaną postawę wobec ostatnich działań Rosji, w tym prób politycznego wyjścia z izolacji przez Władimira Putina.

Nowe pakiety wsparcia wojskowego

Donald Tusk poinformował prezydenta Ukrainy o planach przekazania 45. pakietu wsparcia wojskowego, jednocześnie zapewniając, że trwają już prace nad kolejnym. Wsparcie to, zgodnie z deklaracjami, ma być kontynuowane, co świadczy o długoterminowym zaangażowaniu Polski w pomoc dla Ukrainy.

Zełenski liczy na pomoc Polski w negocjacjach z UE

W rozmowie poruszono także temat oczekiwań Ukrainy wobec polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się na początku 2024 roku. Zełenski podkreślił, że liczy na wsparcie Polski w procesie negocjacyjnym z UE, zwłaszcza w otwarciu pierwszych rozdziałów negocjacyjnych dotyczących członkostwa Ukrainy.

Wsparcie w procesie przystąpienia do NATO

Ukraiński prezydent wyraził również wdzięczność za wysiłki Tuska, który wykorzystuje swoje osobiste kontakty, by wspierać aspiracje Ukrainy do NATO. Ta kwestia, jak i dalsza pomoc wojskowa, pozostają kluczowymi elementami współpracy między oboma krajami.

Zełenski spotka się z Tuskiem

Zełenski poinformował, że przed końcem roku ma dojść do osobistego spotkania z premierem Tuskiem. Będzie to kolejna okazja do pogłębienia współpracy i omówienia przyszłych kroków na drodze wsparcia dla Ukrainy.