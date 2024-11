Tak jak zdecydowaliśmy w Platformie Obywatelskiej, bezpieczna aborcja do 12. tygodnia musi stać się prawem - zaznaczył Sikorski. Wyraził również otwartość na rozwiązanie problemu związków partnerskich, podkreślając, że jeśli zajdzie potrzeba inicjatywy ustawodawczej, jest gotów działać w tej sprawie. Uważam, że jest to sprawa do załatwienia - dodał.

Konserwatyzm w europejskim wydaniu

Sikorski zwrócił uwagę na swoje podejście do polityki, które określił jako połączenie wrażliwości liberalnej i konserwatywnej. To jest jednak konserwatyzm europejski, gdzie te sprawy są już załatwione - powiedział, odnosząc się do kwestii aborcji i związków partnerskich.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że główną siłą jego kandydatury jest zdolność budowania mostów między różnymi grupami wyborców. Mój atut to umiejętność łączenia wrażliwości liberalnej z konserwatywną- mówił.

Strategia na wybory prezydenckie 2025

Radosław Sikorski wyraził przekonanie, że wybory prezydenckie 2025 rozstrzygną się w drugiej turze, a kluczowe znaczenie będzie miała zdolność kandydatów do zdobywania głosów spoza własnego elektoratu.

To, co zdecyduje, to zdolność do wychodzenia poza własny elektorat - tłumaczył. Zwrócił uwagę, że zarówno on, jak i jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski mogą liczyć na głosy zwolenników Lewicy, jeśli jej kandydat nie wejdzie do drugiej tury. Rafał jest postrzegany jako centrolewicowy, a ja jako silnie proeuropejski— wyjaśniał Sikorski.

Jednocześnie podkreślił swoją przewagę w elektoracie bardziej konserwatywnym. Z badań wynika, że w elektoracie na prawo od nas ja biorę dwa razy więcej głosów niż Rafał- powiedział.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii przed prawyborami w Koalicji Obywatelskiej, które wyłonią kandydata na prezydenta. Głównym rywalem Sikorskiego jest wiceszef PO i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Decyzja, kto ostatecznie stanie w szranki z obecnym prezydentem, może zaważyć na dalszym kursie opozycji w Polsce.

Źródło: Media, PAP