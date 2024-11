Kim Dzong Bok stoi na czele wojsk północnokoreańskich wysłanych do Rosji, którzy toczą walki z Ukraińcami w obwodzie kurskim – podaje "The Wall Street Journal". To jeden z najważniejszych generałów i "prawa ręka" Kim Dzong Una. Źródło twierdzi, że jego obecność na froncie nie jest przypadkowa. Dostał specjalne zadanie.