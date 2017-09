- UE jest gotowa zaostrzyć swą politykę sankcji i zachęca Koreę Północną do bezwarunkowego wznowienia dialogu na temat jej programów. Apelujemy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, by przyjęła kolejne oenzetowskie sankcje i wykazała większą stanowczość, aby doprowadzić do pokojowej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Stawka staje się zbyt wysoka - napisał Tusk.

Szef Rady Europejskiej przypomniał, że najnowszy test jądrowy jest złamaniem międzynarodowych zobowiązań Pjongjangu. - Zmusza on społeczność międzynarodową do zjednoczenia się w szybkiej i zdecydowanej reakcji - dodał.

Tusk podkreślił, że Korea Północna musi w pełni i nieodwracalnie porzucić swój program jądrowy, a także programy budowy broni masowego rażenia i rakiet balistycznych. - Musi natychmiast zakończyć wszelką działalność związaną z tymi programami - wezwał Tusk.

Północnokoreańskie media podały w niedzielę, że "całkowitym powodzeniem" zakończyła się próba z użyciem bomby wodorowej przeznaczonej do montażu na międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM). Kilka godzin wcześniej na terytorium Korei Północnej odnotowano silne wstrząsy sejsmiczne, podobne do tych, które towarzyszyły poprzednim próbom jądrowym w tym kraju.

Była to szósta i wszystko wskazuje na to, że najpotężniejsza dotąd próba jądrowa Pjongjangu.