Decyzja USA wejdzie w życie 31 grudnia.

- Nie była to łatwa decyzja; odzwierciedla ona obawy Stanów Zjednoczonych w związku z rosnącymi należnościami UNESCO, potrzebą elementarnej reformy organizacji i utrzymującymi się antyizraelskimi uprzedzeniami - poinformował amerykański resort dyplomacji podkreślając, że USA będą starały się "angażować w charakterze nieczłonkowskiego państwa obserwatora w celu wniesienia (do organizacji - PAP) amerykańskich poglądów, punktu widzenia i opinii".

- Po otrzymaniu oficjalnego powiadomienia od sekretarza stanu USA Rexa Tillersona, jako dyrektor generalna UNESCO chciałabym wyrazić głębokie ubolewanie z powodu decyzji USA (...) - oświadczyła Bokowa. Dodała, że krok podjęty przez USA stanowi stratę dla multilateralizmu i dla wspólnoty ONZ.

Izrael zadowolony

Izraelskie władze wyraziły w czwartek zadowolenie z wystąpienia Stanów Zjednoczonych z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). To "początek nowej ery w ONZ" i dowód na to, że "jest cena" za antyizraelskie stanowisko.- W Organizacji Narodów Zjednoczonych wkraczamy w nową erę: taką, że gdy dopuszczamy się dyskryminowania Izraela, musimy zapłacić cenę - oświadczył ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon.

USA wstrzymały finansowanie UNESCO po przyjęciu do tej organizacji Palestyny. UNESCO to pierwszą oenzetowska agenda, która przyznała Palestyńczykom pełne członkostwo w październiku 2011 roku. Jeszcze przed przyjęciem Palestyny do organizacji USA groziły UNESCO zawieszeniem finansowania. Waszyngton wpłacał do kasy UNESCO 80 mln dolarów rocznie, czyli 22 proc. jej budżetu.

Prawodawstwo z lat 90. zakazuje Stanom Zjednoczonym finansowania każdej instytucji ONZ, przyznającej pełne członkostwo jakiemukolwiek podmiotowi, który nie dysponuje "uznawanymi międzynarodowo atrybutami" państwowości.