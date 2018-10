Jarosław Kaczyński, który bierze udział w wiecu poparcia dla kandydata PiS na prezydenta Siedlec Karola Tchórzewskiego, podkreślił, że za korzystną oceną rządów jego formacji przemawia w gruncie rzeczy każda dziedzina życia - i społecznego, i ekonomicznego, i politycznego. We wszystkich tych dziedzinach uzyskaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobre rezultaty - przekonywał.

Kaczyński wskazał w tym kontekście m.in. na programy społeczne takie, jak 500 plus czy wyprawka szkolna. Żeby to zrobić, żeby przeznaczyć te dziesiątki miliardów złotych co roku na tę politykę, żeby poprawić los bardzo wielu Polaków, bardzo wielu polskich rodzin i bardzo wielu polskich dzieci, żeby niemalże zlikwidować nędzę wśród dzieci w Polsce, (...) to trzeba było mieć środki, bardzo duże środki, trzeba było umieć je zdobyć, trzeba było stworzyć system, który pozwala na tego rodzaju przedsięwzięcia - mówił. Liczby świadczą o tym, że się nam to udało, a wydawało się, że to jest zadanie niewykonalne - dodał prezes PiS.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że w ciągu trzech lat rządów obecnej ekipy bardzo wiele udał się zmienić na dobre. Zawsze są trudności, zawsze są problemy do rozwiązania, ale idziemy do przodu i to, o czym mówił tu pana Karol Tchórzewski, kandydat na prezydenta, że musimy w końcu nadrobić tę różnicę miedzy nami a państwami leżącymi na zachód od nas, to przecież nic innego, jak domaganie się, by dochód narodowy, polskie PKB rosło szybciej niż dotąd, by ta różnica, która się zmniejsza od wielu lat, zmniejszała się jeszcze szybciej - zaznaczył Kaczyński.

Naszym celem jest doprowadzenie do tego, by ta różnica została najpierw szybko zniwelowana do niewielkich rozmiarów, a następnie zniwelowana w ogóle. Bo jeśli chcemy zarabiać tyle co Niemcy, to musimy zmieć zbliżone PKB - co najmniej bardzo zbliżone albo takie same, bo inaczej to cudów nie ma, nie będziemy tyle zarabiać - powiedział lider PiS.

Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec oświadczył, że PiS zdecydowanie wygrało wybory samorządowe. Myśmy te wybory zdecydowanie wygrali. Uzyskaliśmy grubo przeszło 5 mln głosów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik i to jest dużo lepszy wynik niż kolacji między PO i Nowoczesną - mówił prezes PiS.

Możemy się cieszyć z tego, że mamy na pewno sześć naszych województw, gdzie jest przewaga liczebna w sejmikach przedstawicieli PiS. Mamy szansę na współrządzenie z naszą przewagą w przynajmniej jeszcze jednym, dwóch, trzech lub więcej województwach - dodał Kaczyński. Jego zdaniem wynik wyborczy PiS będzie skutkował ogromną zmianą ze względu na uprawnienia, które posiadają władze wojewódzkie.

W drugiej turze wyborów na urząd prezydenta Siedlec kandydat PiS Karol Tchórzewski - dotychczasowy radny sejmiku mazowieckiego, a prywatnie syn ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego - ma się zmierzyć z kandydatem lokalnego komitetu Bezpartyjne Siedlce Andrzejem Sitnikiem.