Firma zaapelowała o niespożywanie wskazanych partii. Umożliwia także ich zwrot w dowolnym sklepie Auchan. Jak zaznaczono, należy wstrzymać się od spożycia obu produktów. Można zwrócić je w sklepie, zwrócona zostanie pełna kwota. "Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie" – czytamy w komunikacie.
Jakie produkty wycofano?
Mandarynki
Powodem jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów.
Szczegóły produktu:
nazwa: Mandarynki luz,
producent: FRESH WORLD INTERNATIONAL Sp. z o.o.,
kraj pochodzenia: Peru,
kod kreskowy (EAN): 2204572000002,
numer partii: i88185.
Goździki
Wycofano także przyprawę jaką są goździki marki Kamis. Także w tym przypadku przyczyną wycofania produktu jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu – substancji wykorzystywanej w ochronie roślin.
Szczegóły produktu:
nazwa: Goździki całe 8 g Kamis,
producent: McCormick Polska S.A.,
kod kreskowy (EAN): 5900084274098,
numery partii i daty przydatności: 08/02/28 – 0002787537 oraz 20/03/28 – 0002803425.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję