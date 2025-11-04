Firma zaapelowała o niespożywanie wskazanych partii. Umożliwia także ich zwrot w dowolnym sklepie Auchan. Jak zaznaczono, należy wstrzymać się od spożycia obu produktów. Można zwrócić je w sklepie, zwrócona zostanie pełna kwota. "Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie" – czytamy w komunikacie.

Jakie produkty wycofano?

Mandarynki

Powodem jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów.

Szczegóły produktu:

nazwa: Mandarynki luz,

producent: FRESH WORLD INTERNATIONAL Sp. z o.o.,

kraj pochodzenia: Peru,

kod kreskowy (EAN): 2204572000002,

numer partii: i88185.

Goździki

Wycofano także przyprawę jaką są goździki marki Kamis. Także w tym przypadku przyczyną wycofania produktu jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu – substancji wykorzystywanej w ochronie roślin.

Szczegóły produktu:

nazwa: Goździki całe 8 g Kamis,

producent: McCormick Polska S.A.,

kod kreskowy (EAN): 5900084274098,

numery partii i daty przydatności: 08/02/28 – 0002787537 oraz 20/03/28 – 0002803425.