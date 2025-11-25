Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła przekroczenie norm bezpieczeństwa w popularnym produkcie spożywczym. Chodzi o nadmierne stężenie pestycydu chlorpiryfos, który według ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, jeśli jej poziom przekracza dopuszczalne normy.

Świąteczne zakupy coraz droższe! Wigilia z wyższym rachunkiem. Koszt koszyka z kluczowymi produktami przebił barierę 100 złotych
Świąteczne zakupy coraz droższe! Wigilia z wyższym rachunkiem. Koszt koszyka z kluczowymi produktami przebił barierę 100 złotych

Zobacz również

Zanieczyszczona mąka jaglana. Te partie nie powinny być spożywane

Problem dotyczy mąki jaglanej w opakowaniach o wadze 1 kg, 5 kg i 25 kg, oznaczonej numerem partii 06 2025, z datą przydatności do spożycia do czerwca 2026 roku. Dystrybutorem produktu jest firma "TAR-GROCH-FIL" Spółka Jawna z siedzibą w Filipowicach w województwie małopolskim.

Reklama

Dystrybutor po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję i rozpoczął realizację procedury wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku.

Firma, we współpracy z producentem, prowadzi również szczegółowe dochodzenie, aby ustalić przyczyny przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydu w produkcie. Proces ten jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Eksperci apelują do konsumentów o rozwagę i przestrzeganie zaleceń — wskazane w komunikacie partie mąki nie powinny być spożywane. Zaleca się zwrócenie produktu do punktu sprzedaży lub jego właściwe zutylizowanie.

Chlorpiryfos. Jakie może mieć konsekwencje dla zdrowia?

Chlorpiryfos jest pestycydem stosowanym w rolnictwie. Jego nadmiar w produktach spożywczych może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego przekroczenie dopuszczalnych norm stanowi poważne naruszenie standardów bezpieczeństwa żywności.