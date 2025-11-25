Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła przekroczenie norm bezpieczeństwa w popularnym produkcie spożywczym. Chodzi o nadmierne stężenie pestycydu chlorpiryfos, który według ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, jeśli jej poziom przekracza dopuszczalne normy.

Zanieczyszczona mąka jaglana. Te partie nie powinny być spożywane

Problem dotyczy mąki jaglanej w opakowaniach o wadze 1 kg, 5 kg i 25 kg, oznaczonej numerem partii 06 2025, z datą przydatności do spożycia do czerwca 2026 roku. Dystrybutorem produktu jest firma "TAR-GROCH-FIL" Spółka Jawna z siedzibą w Filipowicach w województwie małopolskim.

Dystrybutor po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję i rozpoczął realizację procedury wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku.

Firma, we współpracy z producentem, prowadzi również szczegółowe dochodzenie, aby ustalić przyczyny przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydu w produkcie. Proces ten jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Eksperci apelują do konsumentów o rozwagę i przestrzeganie zaleceń — wskazane w komunikacie partie mąki nie powinny być spożywane. Zaleca się zwrócenie produktu do punktu sprzedaży lub jego właściwe zutylizowanie.

Chlorpiryfos. Jakie może mieć konsekwencje dla zdrowia?

Chlorpiryfos jest pestycydem stosowanym w rolnictwie. Jego nadmiar w produktach spożywczych może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego przekroczenie dopuszczalnych norm stanowi poważne naruszenie standardów bezpieczeństwa żywności.