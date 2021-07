Mecz odbywał się w Chorwacji. Kibice szczecińskiej drużyny w większości oglądali potyczkę w swoim mieście. Jeden z barów zorganizował transmisję i tam właśnie udał się reporter Przemysława Plecan. Polacy mecz przegrali 1:0 i odpadli z gry o europejskie puchary.

Dziennikarz już wszedł na antenę, ale zanim jeszcze zaczął wypowiedź, jeden z kibiców szybko do niego podszedł i próbował mu wejść w słowo. - Fantastycznie ogląda się to spotkanie w takiej atmosferze - zaczął dziennikarz, ale kibic Pogoni krzyknął prosto do kamery: "j... TVPiS" i "j... Jarka".

Dziennikarz - relacjonuje szczecińska "Gazeta Wyborcza" - próbował wypchnąć mężczyznę z kadru. Bez powodzenia. Zareagował wydawca programu, szybko rozłączając transmisję.

Prowadząca program Barbara Jesiołkiewicz-Kowalczyk określiła cały incydent słowami: "Bardzo niepożądane emocje podczas wejścia naszego kolegi".