"Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" - tak brzmi jeden z zapisów umowy koalicyjnej, podpisanej 10 listopada ubiegłego roku, przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Nowej Lewicy.

Reklama

Donald Tusk o "odpolitycznieniu" spółek Skarbu Państwa mówił także podczas swojego expose.

Redakcja Dziennik.pl o możliwym "odpolitycznieniu" spółek Skarbu Państwa rozmawiała z byłym premierem, wicepremierem, ministrem finansów oraz prezesem NBP Leszkiem Balcerowiczem. Ekonomista zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt.

"Odpolitycznienie" spółek Skarbu Państwa? Prof. Balcerowicz zabrał głos

Nasuwa się bardzo ważne pytanie: co to znaczy „odpolitycznienie”? Zmiany personalne czy zmiany ustrojowe czyli prywatyzacja państwowych firm? Odpolitycznienie po PiS-ie, który zwiększył zakres własności państwowej, musi oznaczać zasadnicze zawężenie w jej skali. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z kpiną, bo to by oznaczało, że przy rekordowo dużej obecności państwa w gospodarce, jak na kraje OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - red.), będziemy mieli tylko zamianę z jednych nominatów partyjnych na drugich - wyjaśnia prof. Balcerowicz.

Reklama

W opinii byłego premiera nie należy skupiać uwagi na zmianach personalnych w ramach własności państwowej. Jak dodaje, jedyne skuteczne odpolitycznienie gospodarki, to znaczy zerwanie więzi firm z politykami, jest prywatyzacja.Tego mi brakuje w programie nowego rządu - wskazuje rozmówca Dziennik.pl.

Prof. Leszek Balcerowicz dopytywany o to, czy zapowiedź koalicji, nie jest sprzeczna z informacjami o pierwszych nominacjach w spółkach Skarbu Państwa, odpowiedział, że nie należy rozpatrywać tego pod tym kątem. Termin "odpolitycznienie", jeśli nie ma być kpiną, a ma oznaczać oddzielenie polityki od gospodarki, to musi oznaczyć prywatyzację firm rozrośniętego sektora firm państwowych - podkreślił raz jeszcze ekonomista.

Reklama

Nominacje do spółek Skarbu Państwa

Przypomnijmy, że na początku stycznia pojawiła się informacja, że Magdalena Roguska związana z Platformą Obywatelską została członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Kilka dni później Radek Karbowski, który jest twórcą serwisu Skrót Polityczny, poinformował, że Grzegorz Karpiński, były poseł PO, został powołany na przewodniczącego Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Skarb Państwa aktualnie ma udział w ponad 400 podmiotach, ale nad 135 spółkami nadzór ma resort aktywów państwowych. Portal Business Insider Polska poinformował, że wymiany prezesów spółek Skarbu Państwa możemy się spodziewać na początku lutego.

Kontakt do autora artykułu: sylwia.baginska@infor.pl