Nie jestem tym zaskoczony - tak nominację Magdaleny Roguskiej komentuje w rozmowie z portalem Dziennik.pl politolog i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Antoni Dudek.

Mechanizmy, które realizuje aktualny rząd, to są mechanizmy, które były realizowane w poprzednich rządach Donalda Tuska. Za czasów PiS-u było oczywiście podobnie - dodaje ekspert. Zdaniem prof. Dudka teraz partia Jarosława Kaczyńskiego będzie twierdzić, że "koalicja Tuska zawłaszcza państwo". Jakby sami robili coś innego - słyszymy.

"Odpolitycznianie" Spółek Skarbu Państwa. "Nominacji będzie jeszcze więcej"

Zdaniem rozmówcy portalu Dziennik.pl tego typu nominacji będzie jeszcze więcej. Żeby wyeliminować ten mechanizm, należy się samoograniczyć. Najlepszym momentem jest początek funkcjonowania rządu. Teraz powinna być procedowana ustawa o systemie nominacji we wszystkich instytucjach publicznych w oparciu o konkursy - wyjaśnia politolog.

Prof. Dudek podkreśla, że realne "odpartyjnienie" Spółek Skarbu Państwa wymagałoby zmian ustawowych. Buty uszyte przez PiS i poprzednie formacje rządzące, są takie, że po przejęciu rządu przed ministrami otwiera się monstrualna liczba stanowisk do obsadzenia - tłumaczy.

Politolog zaznacza, że takie praktyki w Polsce funkcjonują już od lat 90. Dodaje, że były próby tworzenia mechanizmów, które sprawowałyby nad tym opiekę, m.in. służba cywilna, ale skończyło się to fiaskiem. W czasach PiS-u mieliśmy do czynienia już z apogeum - oświadcza.

Gdyby nowy rząd naprawę chciał odpartyjnić Spółki Skarbu Państwa, to powinien w szybkim tempie przygotowywać nowe przepisy ustawowe, które określiłyby, że wszystkie tego typu stanowiska obsadzane byłyby w procedurach konkursowych - dodaje.

Prof. Antoni Dudek wyjaśnia, że do komisji konkursowych należałoby wprowadzić podmioty, które nie są związane z żadną partią. Dalej słyszymy, że w przypadku Polskiej Wytwórni Giełdy Papierów Wartościowych mogłyby to być wiodące uczelnie ekonomiczne i stowarzyszenia biznesowe. W takiej komisji zapewne też tworzyłyby się układy, ktoś by lobbował, ale to byłoby trudniejsze, niż w przypadku podejmowania decyzji przez jedną szefową gabinetu politycznego ministra - puentuje rozmówca Dziennik.pl.

Nominacja Magdaleny Roguskiej. Katarzyna Lubnauer komentuje

Na antenie Radia ZET wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer została zapytana o nominację Magdaleny Roguskiej w kontekście odpolityczniania Spółek Skarbu Państwa.

Nie znam kompetencji tej pani. Być może je ma, w związku z tym proszę pytać Marcina Kierwińskiego. Nie znam sprawy, w związku z tym nie będę komentować. Być może jest to osoba o bardzo szerokich kompetencjach i dokładnie powinna tam trafić. Rozumiem, że też nie trafiła do Zarządu, tylko do Rady Nadzorczej, która ma w imieniu, można powiedzieć właściciela, właścicielem, jak rozumiem, jest państwo Polskie, które reprezentuje rząd, reprezentować interesy w tej spółce - odpowiedziała.

Magdalena Roguska spełnia wymagania dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa określone ustawą. Posiada dyplom MBA. Została powołana do rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, spółki pod nadzorem właścicielskim MSWiA, jako pracownik ministerstwa - przekonuje w rozmowie z portalem Dziennik.pl posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska.

Magdalena Roguska związana jest z Platformą Obywatelską. Od niedawna jest szefową gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego (PO). W latach 2006-2018 Roguska była radną dzielnicy Białołęka. Polityczka pracowała m.in. w komisji: Oświaty, Kultury i Sportu, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Statutowej i Porządku Publicznego. Była też skarbniczką warszawskiego oddziału PO. Z wykształcenia jest z kolei filologiem.

Przypomnijmy, że w kampanii wyborczej aktualna władza zapowiadała odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa. "Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" - brzmi zapis umowy.

