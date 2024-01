Jeszcze oficjalnie nie wystartował, a już cieszy się ogromną popularnością. "Kanał Zero" to nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego.

Oficjalny start Krzysztof Stanowski zapowiedział na 1 lutego 2024. Na wiele tygodni wcześniej internet rozpaliła już dyskusja nad tym projektem. Znaleźli się zwolennicy, a także ci, którzy krytycznie odnieśli się do pomysłu.

Kanał Zero na YouTubie zebrał już ponad 538 tys. subskrybentów. Czy to wystarczy, aby Stanowski i Kanał Zero odnieśli sukces?Wszystko będzie zależało od tego, który kierunek Stanowski obierze, ale obawiam się, że pójdzie w stronę tabloidu, sensacji, agonu, tzw. zaorania. Część widzów będzie za tym pożądać, bo będzie tego oczekiwała. Są jednak ci, którzy wolą eksperckie rozmowy - mówi w rozmowie z Dziennik.pl medioznawca z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego dr Krzysztof Grzegorzewski.

Pomysł na Kanał Zero Stanowskiego "sensowny"

Według medioznawcy pomysł Krzysztofa Stanowskiego na Kanał Zero jest "sensowny". Jeśli za mikrofonem pojawią się ludzie, którzy się na tym znają i poza kompetencjami narracyjnymi, mają też merytoryczne, to może mieć to szanse na powodzenie - słyszymy.

Rozmówca Dziennik.pl zaznacza, że aktualnie Stanowski dla wielu osób kojarzy się z materiałami dot. aktorki bollywoodzkiej. Przypomnijmy, że mowa o Natalii Janoszek. Od wielu ludzi słyszę, że on wyrósł na zachowaniach agonistycznych. Te ataki, np. do wspomnianej aktorki, są wygrywane przez Stanowskiego. To jest działanie tabloidowe - wskazuje dr Grzegorzewski.

Obawiam się więc o wartości informacyjne tego kanału. Ja zwracam głównie uwagę na to, czego mogę się dowiedzieć w takich materiałach - podkreśla medioznawca.

Kanał Zero z Mazurkiem. "To wróży tabloidowość i sensacyjność"

Dr Grzegorzewski zwraca uwagę na potrzeby widzów tego typu kanałów medialnych. Jak dodaje, niektórzy chcą, aby każdą osobę, która przychodzi do studia, traktować jako przeciwnika.

Sam fakt, że jednym ze współpracowników jest Robert Mazurek, już wiele mówi. Stawia on na mocne agonistyczne dziennikarstwo, którego charakterystycznymi elementami jest spór i "zaoranie". To wróży Kanałowi Zero tabloidowość i sensacyjność - podkreśla.

Polski użytkownik YT? "Nie możemy go określić"

Medioznawca mówi dla portalu Dziennik.pl, że aktualnie nie możemy określić polskiego użytkownika YT. Przestrzegam przed stereotypowym myśleniem. Użytkownicy YT są bardzo różni. Gdyby przeprowadzić solidne badania społeczne i sprawdzić, jacy ludzie tam są, czego słuchają i czego oczekują, to moglibyśmy oczekiwać różnych rezultatów - wskazuje ekspert i dodaje, że wybory internautów na YT są często zależne od ich aktualnych potrzeb.

Musimy liczyć się z tym, że media podlegają konwergencji. Tak po prostu będzie. Wszyscy twórcy medialni muszą się z tym liczyć - oświadcza dr Krzysztof Grzegorzewski. Jak stwierdza, "bardzo wiele młodych odbiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co oglądają w sieci, to są prymarne gatunki telewizyjne".

Prowadzący Kanału Zero

Kanał Zero poinformował już o większości osób, które będą tworzyć ten projekt. Główny prowadzący to Krzysztof Stanowski. Robert Mazurek ma zajmować się z kolei tematami politycznymi.

Pozostali prowadzący Kanału Zero:

Marcin Meller (poranne pasmo).

Tomasz Rożek (nauka).

Jacek "Tede" Graniecki (rozrywka).

Monika Goździalska (rozrywka).

Maciej Dąbrowski (rozrywka).

Tomasz Raczek (film).

Andrzej Twarowski (sport).

Wojciech Kowalczyk (sport).

Marcin Matczak (prawo).

Bogusław Leśnodorski (prawo).

Robert Gwiazdowski (gospodarka).

Mariusz Zielke (gospodarka).

Andrzej Borcz (biznes).

Jakub Kosikowski (medycyna).

Dariusz Dziektarz (przyroda).

Jarosław Wolski (militaria).

To nie są jednak wszyscy twórcy Kanału Zero. W ciągu najbliższych dni Krzysztof Stanowski ma ogłosić kolejnych współpracowników.

