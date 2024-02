Orlen 7 grudnia 2020 roku zakupił Polska Press. Tym samym nabył wtedy 20 dzienników regionalnych, ok. 120 tygodników oraz ponad 500 serwisów internetowych. Daniel Obajtek ten ruch oceniał jako początek repolonizacji mediów. Były prezes Orlenu twierdził, że tak robią koncerny na całym świecie i jest to narzędzie do robienia biznesu.

Reklama

Prezesem spółki Polska Press mianowano Stanisława Bortkiewicza. Przypomnijmy, że to jeden z bliskich współpracowników Jacka Kurskiego, byłego prezesa TVP. Redaktor naczelną została z kolei Dorota Kania, która jest także członkiem zarządu. Zasiada w nim również Miłosz Szulc oraz Łukasz Greszta. Polska Press, po zakupie przez Orlen, zaczęła być nazywana "mediami orlenowskimi".

Co z "orlenowskimi mediami"? Jest zapowiedź odpolitycznienia Polska Press

W rozmowie z Dziennik.pl Dariusz Joński podkreśla, że obecna władza obiecywała, że wszystkie media mają zostać odpolitycznione - nie tylko telewizja, radio, ale także Polska Press.

Wiemy, kto tam wylądował i jaki był cel tych gazet: całkowite upolitycznienie - podkreśla poseł i przypomina o zwiększającym się spadku sprzedaży tytułów Polska Press. Jako powód podał m.in. upolitycznienie tych mediów.

Reklama

Na pytanie, czy możemy się spodziewać zmian kadrowych, słyszymy, że "będzie dokładnie tak samo jak w Polskim Radiu i Telewizji".

Celem jest odpolitycznienie, to obiecaliśmy i tego chcemy dotrzymać - wskazuje poseł i podkreśla, że nie chce mówić o konkretnych nazwiskach, bo nie podejmuje w tej sprawie decyzji.

Reklama

Straty Polska Press

Serwis wirtualnemedia.pl informował pod koniec ubiegłego roku, że w 2022 roku "Polska Press (przy wzroście przychodów o 4,7 proc. do 329,3 mln zł i kosztów operacyjnych o 13,7 proc. do 375,4 mln zł) po raz kolejny notowała stratę netto w wysokości 23 mln zł, czyli o 7,8 mln zł mniej niż przed rokiem".

Jak czytamy dalej, sprzedaż prasy przyniosła firmie 90,32 mln zł. Jest to o 1,3 proc. mniej niż w 2021 roku.

Tym się chwali Polska Press

Aktualnie na stronie Polska Press można przeczytać, że w skład grupy wchodzi: serwis ogólnopolski, 23 serwisy regionalne, a także portale tematyczne i społeczności lokalnych oraz internetowy serwis telewizyjno-rozrywkowy. Ponadto firma chwali się wydawaniem 20 dzienników regionalnych.

"W naszym portfolio prasowym znajdują się również tygodniki lokalne, bezpłatna gazeta naszemiasto.pl, Nasza Historia, Strefa Biznesu, Strefa Agro, dodatek telewizyjny Tele Magazyn i wiele innych wydawnictw branżowych" - dodano.

Kontakt do autora artykułu: sylwia.baginska@infor.pl