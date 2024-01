Radosław Lubczyk na platformie X odniósł się do swoje wypowiedzi na antenie Radia Gdańsk, w której komentował m.in. możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Reklama

Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane. Więc ja wolę, żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż żeby były katowane w związkach małżeńskich. Więc nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich - powiedział poseł.

Mówił o adopcji dzieci. Poseł Lubczyk się tłumaczy

Ta wypowiedź była cytowana na wielu portalach. Poseł PSL wydał więc oświadczenie, w którym podkreślił, że każde dziecko zasługuje na miłość i bycie kochanym, a każdy człowiek z natury powinien być dobry. Następnie polityk zaznaczył, że taki charakter miały wypowiedziane przez niego słowa na antenie Radia Szczecin.

Reklama

"Nie jest ważne, kto wychowuje dzieci, ale jest ważne, by miały one wpajane dobre wartości: miłość, ciepło i szacunek do drugiego człowieka. By miały kochający dom, który zapewni im rozwój, szczęście i bezpieczeństwo" - dodał Radosław Lubczyk z PSL.