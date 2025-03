Władimir Putin przyjechał na front. Był ubrany w mundur

Rosyjskie media państwowe opublikowały nagranie z wizyty Władimira Putina w obwodzie kurskim. Dyktator spotkał się tam między innymi z szefem sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji gen. Walerijem Gierasimowem.

Rosyjski przywódca oficjalnie odwiedził ten region po raz pierwszy od początku ukraińskiej ofensywy. Władimir Putin przyjechał do obwodu kurskiego ubrany w mundur. Stało się to dzień po tym, jak Ukraina przystała na propozycję USA dotyczącą 30-dniowego zawieszenia broni.

Klęska Ukraińców w obwodzie kurskim. Putin wydał rozkaz

Podczas spotkania Gerasimow poinformował Putina, że siły rosyjskie posunęły się o ponad tysiąc kilometrów kwadratowych. Raportował również, że wojska ukraińskie w obwodzie kurskim są "odizolowane" i "trwa ich systematyczne niszczenie".

W odpowiedzi Putin nakazał "pokonać wroga w jak najkrótszym czasie" i uzyskać pełną kontrolę nad obwodem kurskim. Zasugerował również, że Rosja powinna rozważyć utworzenie strefy bezpieczeństwa w pobliżu granicy państwowej.

– Wszyscy ludzie, którzy znajdują się na terytorium obwodu kurskiego, popełniają tu przestępstwa przeciwko ludności cywilnej, sprzeciwiają się naszym siłom zbrojnym, organom ścigania i służbom specjalnym, zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej są terrorystami – powiedział rosyjski prezydent.

Ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim

Wojska ukraińskie niespodziewanie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Oficjalnie podawano, że celem tej operacji było zmuszenie Rosji do przerzucenia części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy do obrony własnego terytorium.

Według danych agencji Reutera Kijów kontroluje obecnie około 500 km² rosyjskiego obwodu, jednak Ośrodek Studiów Wschodnich podaje, że pod kontrolą Kijowa zostało mniej mniej niż 200 km². Jednocześnie rosyjska armia prowadzi działania mające na celu całkowite odcięcie Ukrainy od zaplecza.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińskie wojska nadal operują w obwodzie kurskim, a "dowództwo wojskowe koncentruje się na minimalizowaniu strat wśród żołnierzy".