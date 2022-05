Wzywając Rosjan do refleksji na temat prowadzonej przez ich kraj wojny przeciwko Ukrainie, Alochina przyznała, że "nie wie, do czego refleksja ta może doprowadzić, ale bez niej - podobnie jak Niemcy po II wojnie światowej - Rosja nie będzie miała prawa do istnienia".

Dodała, że konieczne jest powołanie specjalnego trybunału dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i prowadzących wojnę generałów.

We wtorek media poinformowały, że po latach aktywizmu i krytykowania rządów Putina liderka Pussy Riot w przebraniu dostarczycielki pizzy uciekła w kwietniu z Rosji i przez Białoruś udała się na Litwę. Przed opuszczeniem kraju karę aresztu domowego zmieniono jej na zesłanie do kolonii karnej.