Decyzja sądu oznacza, że działalność spółki jest na terytorium Białorusi zabroniona i firma zostaje zlikwidowana. Dodatkowo nie można wykorzystywać jej symboliki i atrybutów - grozi za to odpowiedzialność karna. Jak twierdzi Nasza Niwa majątek takiej spółki może zostać skonfiskowany.

TUT BY MEDIA to właściciel portalu tut.by, który 18 maja 2021 roku został zablokowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji. Aresztowano wówczas co najmniej 18 pracowników na podstawie oskarżenia o niepłacenie podatków przez portal. 25 maja 2021 roku dziewięć organizacji m.in. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Białoruski Komitet Helsiński uznało aresztowanych, w tym redaktor naczelną Marinę Zołatawę, za więźniów politycznych.

Nasza Niwa również została na Białorusi uznana za "organizację ekstremistyczną"; nastąpiło to w styczniu 2022 roku.