W szpitalu przebywa m.in. instruktor skoków spadochronowych Artur "Zielony" Zieliński. Jego żona Marzena Zielińska w mediach społecznościowych zaapelowała o oddawanie krwi. "Wielu z Was, kontaktując się ze mną, oferowało swoją pomoc, dlatego teraz proszę, jeśli ktoś może, to oddajcie krew dla Artura" - poprosiła na Facebooku. Mężczyzna posiada grupę ARh(-) i przebywa na OIOM w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Oddać można dowolną grupę w punkcie warszawskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Reklama

W wyniku poniedziałkowej katastrofy samolotu pasażerskiego na lotnisku w Chrcynnie zginęło pięć osób. Jak podają media, byli to: pilot cessny, student WAT, pracownik baru w hangarze, na który spadł samolot i kobieta, która wraz ciężarną córką schroniła się w nim przed załamaniem pogody.

Reklama

Poszkodowani w kilku szpitalach

Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitali w Warszawie, dwie do Płońska, dwie do Ciechanowa. Wśród rannych jest dziecko, kilkuletni chłopiec. Jak poinformował minister zdrowia dwie osoby są w stanie ciężkim.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na terenie aeroklubu SkyDive Warszawa w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych, samolot Cessna 208 uderzył w hangar, w którym przed burzą schroniło się kilkanaście osób.

Luiza Łuniewska