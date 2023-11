Zbiorniki lokomotywy SM42-6Dn mieszczą 175 kilogramów wodoru, a w skład systemu trakcyjnego wchodzą również dwa ogniwa paliwowe, z których każde ma moc 85kW, bateria oraz cztery silniki trakcyjne. To pierwsza tego typu lokomotywa wodorowa w Europie, dopuszczona do eksploatacji przez polski Urząd Transportu Kolejowego.

- Z punktu widzenia Pesy mamy dwa powody do satysfakcji. Po pierwsze to kolejny klient jest zainteresowany naszą SM42-6Dn, a po drugie - na testach na bocznicy w Inowrocławiu lokomotywa, w ramach normalnej pracy manewrowej, pociągnęła z prędkością 10 kilometrów na godzinę skład 43 wagonów o masie 2200 ton brutto w jeździe ciągłej, potwierdzając swoje wysokie parametry eksploatacyjne – podkreślił dyrektor do spraw projektów strategicznych i komunikacji bydgoskiej fabryki Maciej Grześkowiak.

Testowano różne konfiguracje

Prowadzone testy miały za zadanie sprawdzenie funkcjonalności lokomotywy w warunkach pracy manewrowej, do której została zaprojektowana. Ze względu na specyfikę obsługi bocznicy, realizowanej przez Ciech Cargo, przetestowane mogły być różne konfiguracje zestawienia składów.

Podczas testów wykonywano prace manewrowe, które na co dzień są wykonywane na bocznicy przez obecnie eksploatowane przez Ciech Cargo lokomotywy manewrowe. Testowano różne zestawienia, poczynając od całych składów ładownych wprowadzanych na bocznice po przyjeździe pociągu z kraju, prace manewrowe na bocznicy oraz wyprowadzanie po rozładunku składów próżnych z bocznicy na stację Inowrocław Chemia.

- Ciech Cargo stawia sobie za cel prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny dążąc do redukcji śladu węglowego. Testując nowoczesną technologię wodorową nie tylko chcemy zadbać o środowisko, ale również podnieść standard pracy naszych pracowników, który obok bezpieczeństwa jest dla nas priorytetem. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z Pesą Bydgoszcz i innowacyjne podejście pozwoli na osiągnięcie kolejnego sukcesu i rozwój firmy - powiedział, cytowany w komunikacie, członek zarządu Ciech Cargo Maciej Kempski.

Powołano specjalny zespół

W Grupie Ciech został powołany specjalny zespół, który ma zbadać zasadność wykorzystania technologii wodorowej przy wykonywaniu prac manewrowych na bocznicach w Inowrocławiu i Janikowie.

Doświadczenia z przeprowadzonych testów będą wykorzystane przez Ciech Cargo przy podejmowaniu decyzji o wymianie eksploatowanych od wielu lat spalinowych lokomotyw manewrowych na inne nowoczesne lokomotywy, a przez producenta na kolejnych etapach rozwoju technologii wodorowej.

- Po wymianie wysłużonych lokomotyw elektrycznych na nowe, szukamy alternatywy, która mogłaby zastąpić również eksploatowane już przez dziesiątki lat lokomotywy spalinowe. Nowoczesne lokomotywy to z jednej strony ograniczenie emisji spalin, z drugiej to poprawa warunków pracy naszych pracowników. Obydwa wpisują się w działania Grupy Ciech - zaznaczył prezes zarządu Ciech Cargo Andrzej Pawłowski.

Ciech Cargo z siedzibą w Inowrocławiu zatrudnia około 280 osób, realizując usługi kolejowe z wykorzystaniem 19 lokomotyw i 1500 wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi i utrzymania bocznic, a także utrzymania lokomotyw i naprawy wagonów.