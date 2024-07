Wspólne podróżowanie – na co się przygotować?

Wakacje zachęcają do wyjazdów, większość pracowników właśnie w tym czasie wykorzystuje swój urlop. W przypadku podróżowania w grupie, na kilka samochodów, nawet przy wykorzystywaniu tej samej nawigacji, można napotkać kilka problemów. Przykładowo może się zdarzyć, że nie każdy będzie miał wyznaczoną tę samą trasę. W przypadku Google Maps wystarczy, że na przykład jeden z kierowców ustawi funkcję omijania płatnych autostrad, a reszta ekipy tego nie zrobi. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo rozdzielenia się i zgubienia. Czasami kłopotliwe może być nawet to, że jedno z aut stanie na czerwonym świetle, a reszcie uda się przejechać na zielonym, by stracić się z oczu. Kolejnym problemem może być też brak zasięgu w trasie – wówczas skonsultowanie się z pozostałymi podróżnikami jest znacznie utrudnione.

Wszystkie te problemy może jednak rozwiązać nowa funkcja Google Maps. Ma być nią wspólny przejazd.

Nowa funkcja Google Maps – na czym polega i kiedy będzie dostępna?

Google Maps to nawigacja, którą kierowcy wybierają najchętniej, głównie dlatego, że jest darmowa i stale aktualizowana. Jak podaje serwis Interia Motoryzacja portal Igilta.eu dotarł do patentu złożonego przez Google Maps, z którego można wywnioskować wysokie prawdopodobieństwo nowej funkcji.

Chodzi mianowicie w wspólny przejazd, który będzie pomocny w przypadku gdy użytkownik i grupa osób z nim podróżująca obierze ten sam cel. Dzięki niej trasa ma być skoordynowana – jedna droga w każdej aplikacji sprawi, że nikt się nie zgubi.

Ponadto w sytuacji wspólnego podróżowania Google Maps ustali również punkty na mapie, w których wszyscy będą mogli się spotkać i zrobić postój. Dodatkiem ma być także grupowy czat głosowy, który pozwoli na bieżące informowanie się o problemach i postępach. Użytkownicy będą też widzieć pozostałych podróżujących na mapie, dzięki czemu nikt nie zniknie im z oczu.

Czy z funkcji skorzystamy jeszcze w te wakacje? Raczej nie. Informacje, do których dotarł portal, to patent, nie jest więc możliwe aktualnie ustalenie, kiedy takie rozwiązanie wejdzie w życie.