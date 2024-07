Do tragedii doszło w Dolinie Mąkowej na zielonym szlaku turystycznym koło wsi Ździar niedaleko granicy z Polską. Szlak do wysokości Szerokiej Przełęczy Bielskiej został zamknięty do odwołania. Według informacji przekazanych przez starostę Ździaru Pawła Bekesa słowackiej telewizji Joj, są dwie ofiary śmiertelne, w tym turystka z Polski.

Jak podało Centrum Operacyjne Pogotowia Ratunkowego Republiki Słowackiej, według wstępnych informacji uwięzionych jest 16 osób. W akcji ratowniczej uczestniczą ratownicy górscy oraz dwa śmigłowce.